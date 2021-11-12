Каньє Уест порівняв себе з президентом Росії: "Я як молодий Путін!"

Чим Каньє Вест схожий на молодого Путіна? / Колаж - gettyimages.com

Репер і дизайнер Каньє Вест - значуща фігура в сучасній культурі. Незважаючи на скандали і епатажні витівки, його поважають музиканти (артист був номінований більше 50 разів на премію Греммі), за допомогою звертаються Бренди на кшталт GAP і Adidas.

Не дивно, що Вест вважає себе ні багато ні мало культурною іконою.

В інтерв'ю для подкасту Revolt репер зазначив, що свій авторитет, незважаючи на чутки і плітки про нього, він заслужив. До нього прислухаються топові марки і дизайнери.

Ця думка привела його до гучної заяви.

"Я як молодий Путін. Я дійшов до цього, коли зрозумів, що культура - це нафта. Культура - це енергія. А я - король культури. Протягом цих 20 років. І так буде ще 2000 років",- впевнено повідомив Уест.

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Ведучих подкасту чимало потішило, що чорношкірий репер з Чикаго порівнює себе з російським президентом. Однак вони визнали, що щось цікаве в цій думці все ж є.

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