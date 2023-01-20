Гастролі проміняв на окопи: ЗСУ ліквідували репера-спортсмена з Магадана

Українські військові ліквідували репера-спортсмена з Магаданської області, який приїхав в Україну, щоб вбивати мирний народ. Про це повідомляє блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.
25-річний Рамаз Горгадзе виявився грузином за походженням. Він мав розряд кандидата майстра спорту з греко-римської боротьби. Окупант також мріяв стати відомим музикантом. Він захоплювався репом, писав музику і пісні. У Горгадзе була своя музична група, з якою він гастролював по Магаданській області і Далекому Сходу.
"Останні роки Горгадзе працював у гірничій компанії "Статус", потім у ТОВ "Теплоенергія" оператором парових котлів. У некролозі не уточнена інформація, як грузинець опинився на "сво", судячи з усього він був з мобілізованих", - написав Комахідзе.
ЗСУ ліквідували окупанта ще 2 листопада, але інформація про нього з'явилася нещодавно.
Нагадаємо, в Росії, не доїхавши на фронт, помер мобілізований Євген Дузь із Зауральського Челябінської області. Оскільки всі гроші сім'я росіянина витратила на те, щоб зібрати його на війну, ховати окупанта довелося в борг.
Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідований 19-річний танкіст Андрій Малих з Бурятії. Торік він знявся в пропагандистському ролику для росТБ і хвалився нібито знищенням українського танка.
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