Відомий актор розповів, чому постільні сцени з Дженніфер Еністон - справжні тортури

Джейк Джилленхолл на своєму віку працював з різними партнерками, проте Джен особливо запам'яталася артисту.

Джейк Джилленхол розповів, чому боявся інтимних сцен з Дженніфер Еністон / instagram.com/jakegyllenhaal, instagram.com/jenniferaniston

Американський актор Джейк Джилленхол по праву вважається одним з найталановитіших акторів на сучасному голлівудському небосхилі. На його рахунку більше сорока різнопланових ролей - від героїв-коханців до симпатичних невдах.

Здавалося б, за свою більш ніж 30-річну кар'єру Джилленхол побачив багато чого, проте в його пам'ять врізався один фільм, про який він відгукується, як про справжні тортури.

Йдеться про кінострічку Хороша дівчинка (2002 рік). У фільмі, який об'єднує в собі драму та комедію, партнеркою Джейка по сцені стала карколомна Дженніфер Еністон. В інтерв'ю для Еlle актор зізнався, що працювати з нею йому було вкрай складно.

На екрані Джейк і Джен грали коханців, що в реальному житті буквально зводило актора з розуму. Справа в тому, що Джилленхол, якому на той момент було всього 20 років, був відчайдушно та безнадійно закоханий в старшу його на 11 років Еністон. Постільні сцени, які відбувалися між їхніми персонажами, були для актора мукою.

"Це було тортурами, так, але в той же час це не було тортурами. Це було схоже на суміш одного і іншого", - згадує Джилленхол. Еністон, в свою чергу, схоже здогадувалася про почуття партнера, тому пропонувала в інтимних сценах для зручності використовувати подушки між ними, щоб кожен міг відчувати себе комфортно.

"Як не дивно, любовні сцени виходять такими незграбними, адже за вами спостерігає 30-50 чоловік. Це абсолютно мене не заводить", - розповідає актор.

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