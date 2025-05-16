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РФ атакувала дронами Одещину: троє поранених, знищено будинок директора зоопарку

Анна Ярославська
16 травня 2025, 10:21
51
Вночі окупанти вдарили по Одеському та Білгород-Дністровському районах.
Наслідки атаки на Одесу
Рятувальники розповіли про наслідки атаки РФ на Одеську область / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • РФ вдарила дронами по Одеській області
  • Три людини постраждали
  • Зруйновано будинок директора Одеського зоопарку, зникли тварини

У ніч на 16 травня російські окупанти атакували Одеську область дронами. Унаслідок ворожої атаки знищено будинки та авто, три людини постраждали. Також постраждав будинок директора зоопарку, деякі з його тварин загубилися.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram, унаслідок атаки зруйновано приватні житлові будинки, господарські будівлі, гараж із трьома автомобілями. Рятувальники вже ліквідували загоряння.

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За попередньою інформацією, постраждали троє людей, їх госпіталізували.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що вночі росіяни вдарили по Одеському та Білгород-Дністровському районах. За його словами, одна людина після отримання медичної допомоги продовжує лікування амбулаторно, ще один поранений перебуває у стані середньої тяжкості. Постраждала жінка - у вкрай важкому стані.

"Усі відповіді служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти мирного населення Одеської області", - повідомив Кіпер.

  • Атака дронів на Одесу 16 травня
    Атака дронів на Одесу 16 травня Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака дронів на Одесу 16 травня
    Атака дронів на Одесу 16 травня Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака дронів на Одесу 16 травня
    Атака дронів на Одесу 16 травня Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака дронів на Одесу 16 травня
    Атака дронів на Одесу 16 травня Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака дронів на Одесу 16 травня
    Атака дронів на Одесу 16 травня Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака дронів на Одесу 16 травня
    Атака дронів на Одесу 16 травня Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/odeskaODA
  • Атака дронів на Одесу 16 травня
    Атака дронів на Одесу 16 травня Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/odeskaODA
  • Атака дронів на Одесу 16 травня
    Атака дронів на Одесу 16 травня Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/odeskaODA

Крім того, російський дрон знищив будинок директора Одеського зоопарку в селищі Овідіополь під Одесою.

"У будинок директора Одеського зоопарку влучив ворожий безпілотник. У результаті будинок було знищено. На щастя, директор зоопарку не постраждав, але його телефон згорів, тому він не має змоги відповідати на дзвінки", - ідеться в повідомленні.

Деякі з домашніх улюбленців чоловіка загубилися під час вибуху.

"Наразі тривають пошуки, і кожна ваша допомога може бути вирішальною. Якщо у вас є будь-які відомості про загублених тварин, будь ласка, повідомте нам", - додали в зоопарку.

Зникли тварини під час вибуху
Зникли тварини під час вибуху / facebook.com/odesazoo
Кіт Барт
Кіт Барт / facebook.com/odesazoo
Кіт Йоршик
Кіт Йоршик / facebook.com/odesazoo
Альбус загубився під час вибуху
Альбус загубився під час вибуху / facebook.com/odesazoo

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, вранці 16 травня в Києві було чути звуки вибухів. Перед цим у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу сил ППО.

15 травня російська окупаційна армія атакувала Україну 110-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Вибухи прогриміли в п'яти областях України.

91 дрон не долетів до цілі. Крім того, 62 ударних БпЛА типу Shahed було збито.

У ніч з 11 на 12 травня Сили оборони України успішно відбили масовану атаку російських безпілотників, збивши 55 ударних дронів типу Shahed та інших моделей.

Інші новини:

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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