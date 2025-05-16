Пілот катапультувався: ЗСУ втратили F-16 під час відбиття повітряної атаки РФ

Льотчик знищив три повітряні цілі, проте на борту виникла позаштатна ситуація.

https://glavred.net/ukraine/pilot-katapultirovalsya-vsu-poteryali-f-16-v-hode-otrazheniya-vozdushnoy-ataki-rf-10665122.html Посилання скопійоване

ЗСУ втратили літак F-16 / Колаж: Главред, фото: flickr

Що відомо:

Льотчик знищив три повітряні цілі та працював по четвертій

На борту виникла позаштатна ситуація, пілот катапультувався

Зв'язок із винищувачем F-16 Збройних сил України було втрачено 16 травня 2025 року близько 03.30 під час відбиття повітряної атаки країни-агресора РФ.

За попередніми даними, льотчик знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату, ідеться в повідомленні Управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ.

відео дня

"Однак на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак подалі від населеного пункту та успішно катапультувався", - зазначається в повідомленні.

Підкреслюється, що завдяки оперативній роботі групи пошуково-рятувального забезпечення, пілот швидко знайдений та евакуйований.

/ Главред

"Самопочуття льотчика задовільне, він перебуває в безпечному місці, життю та здоров'ю нічого не загрожує. Для об'єктивного з'ясування всіх обставин призначено комісію, яка вже приступила до роботи", - додали у ЗС ЗСУ.

/ t.me/kpszsu

Як раніше повідомляв Главред, виконуючи бойове завдання, загинув пілот винищувача F-16 капітан Павло Іванов. У Повітряних силах повідомили, що українському пілоту було 26 років.

Нагадаємо, що про втрату повідомив льотчик-штурмовик і заступник командира 299-ї бригади тактичної авіації Ростислав Лазаренко на псевдо "Грім", наголосивши, що Павло Іванов був одним із перших пілотів F-16 у складі українських ВПС.

Раніше ВВС з посиланням на співрозмовника в українській владі повідомляло, що літак Павла Іванова був збитий російською ракетою.

Інші новини:

Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред