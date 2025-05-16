Ставки букмекерів на переможця Євробачення змінилися: на якому місці Україна

Україна цього року має скромні шанси на перемогу.

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Євробачення 2025 - гранд-фінал / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision/, Ziferblat

Коротко:

Які є зміни у ставках букмекерів

На якому місці Україна

Учора, 15 травня, відгримів другий півфінал Євробачення 2025 і прогнози букмекерів на переможця в конкурсі трохи змінилися. Деякі країни суттєво змінили свої позиції.

Як стало відомо, представники Швеції - гурт KAJ з піснею Bara bada bastu - залишається на першому місці та зміцнила своє лідерство.

Дивіться відео виступу KAJ:

Трохи зміцнилася в рейтингу й Австрія, у JJ з треком Wasted Love зараз шанси на перемогу 22%.

Дивіться відео виступу JJ:

А на третьому місці опинилася Франція з результатом 7%, хоча четвертий представник із Нідерландів також має 7% ймовірності на перемогу.

Дивіться відео виступу Louane:

Варто зазначити, що після другого півфіналу в прогнозах букмекерів з'явилися нові учасники, але Україна все ж залишається на 13 місці з шансом на перемогу - 1%.

Рейтинг букмекерів на Євробачення-2025 / фото: скрін eurovisionworld.com/

До речі, після генеральних репетицій фіналу Євробачення 2025 рейтинг може все ж змінитися.

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступлять у гранд-фіналі Євробачення у 2025 році.

Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.

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