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Ставки букмекерів на переможця Євробачення змінилися: на якому місці Україна

Еліна Чигис
16 травня 2025, 09:32
213
Україна цього року має скромні шанси на перемогу.
Євробачення 2025
Євробачення 2025 - гранд-фінал / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision/, Ziferblat

Коротко:

  • Які є зміни у ставках букмекерів
  • На якому місці Україна

Учора, 15 травня, відгримів другий півфінал Євробачення 2025 і прогнози букмекерів на переможця в конкурсі трохи змінилися. Деякі країни суттєво змінили свої позиції.

Як стало відомо, представники Швеції - гурт KAJ з піснею Bara bada bastu - залишається на першому місці та зміцнила своє лідерство.

Дивіться відео виступу KAJ:

Трохи зміцнилася в рейтингу й Австрія, у JJ з треком Wasted Love зараз шанси на перемогу 22%.

Дивіться відео виступу JJ:

А на третьому місці опинилася Франція з результатом 7%, хоча четвертий представник із Нідерландів також має 7% ймовірності на перемогу.

Дивіться відео виступу Louane:

Варто зазначити, що після другого півфіналу в прогнозах букмекерів з'явилися нові учасники, але Україна все ж залишається на 13 місці з шансом на перемогу - 1%.

Рейтинг букмекерських контор Євробачення-2025
Рейтинг букмекерів на Євробачення-2025 / фото: скрін eurovisionworld.com/

До речі, після генеральних репетицій фіналу Євробачення 2025 рейтинг може все ж змінитися.

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступлять у гранд-фіналі Євробачення у 2025 році.

Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.

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Євробачення-2025

Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс пройде в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

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