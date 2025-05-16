Зустріч Трампа і Путіна вирішить все: чи є надія на мир в Україні - Bloomberg

Наступні кроки буде зроблено після того, як президент США завершить свою поточну поїздку на Близький Схід.

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Питання миру в Україні, ймовірно, вирішить зустріч президентів США та РФ / Колаж: Главред, фото: ОПУ, mfa.gov.ua

Головні тези:

Імовірність прогресу в переговорах невелика без зустрічі Путіна і Трампа

Європейські дипломати звинуватили Путіна в підриві переговорів

У США готують "нищівні" санкції проти Росії

Після того як російський диктатор Володимир Путін направив делегацію низького рівня на переговори до Туреччини, надії на припинення вогню в Україні похитнулися. Тепер уся увага прикута до Вашингтона і на його спроби запровадити нові санкції, щоб посадити російського лідера за стіл переговорів. Про це пише видання Bloomberg.

Держсекретар Марко Рубіо применшив очікування щодо російсько-українських перемовин, які мають відбутися 16 травня у Стамбулі, заявивши, що ймовірність прогресу невелика без зустрічі Путіна і президента США Дональда Трампа.

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Рубіо в п'ятницю вирушає до Стамбула, але він не братиме участі в переговорах. На них буде присутній інший член американської команди "на відповідному рівні". Таке рішення було ухвалено після того, як Росія оголосила, що відправить тільки помічників нижчого рівня.

Натомість Рубіо окремо зустрінеться з високопоставленими українськими посланниками та міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

"Я, чесно кажучи, не вірю, що ми доб'ємося прориву, доки президент Трамп не зустрінеться віч-на-віч із президентом Путіним і не визначить, які його наміри на майбутнє", - заявив Рубіо в Антальї після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

Провідні європейські дипломати, присутні на зустрічі Організації Північноатлантичного договору в четвер, звинуватили Путіна в підриві переговорів, вказавши на рішення глави Кремля направити на переговори делегацію низького рівня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що схвалив поїздку до Стамбула групи переговірників на чолі з міністром оборони Рустемом Умеровим. Він назвав російську делегацію "фіктивною".

"Тепер увага переключається на те, коли Трамп може зустрітися з Путіним і чи вирішить президент США піти на новий раунд санкцій проти Росії в спробі змусити Путіна діяти. Рубіо сказав, що вони можуть почекати, щоб вирішити наступні кроки, поки Трамп не завершить свою поточну поїздку на Близький Схід. Попри більш ранні погрози, Трамп не згадував санкції в останні дні, і Рубіо також не згадував про таку можливість", - пише видання.

Тим часом сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем також зустрівся з європейськими та українськими посланцями в кулуарах зустрічі НАТО. Він запропонував законопроєкт, який введе в дію "нищівні" санкції проти Росії, якщо Путін не вступить у серйозні переговори про припинення війни.

Сенатори заявили, що законопроєкт має майже 80 співавторів, включно з республіканцями і демократами. Цього більш ніж достатньо, щоб забезпечити проходження в Сенаті.

Переговори в Туреччині - останні новини

Як писав Главред, міністр закордонних справ Туреччини і державний секретар США Марко Рубіо погодилися на продовження ініціатив з організації прямих мирних переговорів між Україною та Росією.

Поки що дата наступної зустрічі на високому рівні залишається невизначеною. За словами Рубіо, США спочатку оцінять результати перемовин між делегаціями України та Росії, запланованих на п'ятницю, і вже після цього вирішуватимуть щодо можливого саміту за участю Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Особиста зустріч президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна є питанням часу і може відбутися вже незабаром. Про це заявив старший директор Ради національної безпеки Білого дому з питань боротьби з тероризмом Себастьян Горка.

Глава російської переговорної групи, помічник президента РФ Володимир Мединський повідомив, що представники Москви очікують на зустріч з українською делегацією в п'ятницю вранці, 16 травня.

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №306/2025 про створення офіційної делегації України для участі в переговорах щодо досягнення справедливого і стійкого миру.

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