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Пакет готовий: Мерц сказав, коли ЄС ухвалить нові санкції проти Росії

Анна Ярославська
16 травня 2025, 07:32оновлено 16 травня, 08:43
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Санкційний пакет щодо РФ може бути ухвалений Радою Євросоюзу найближчими днями.
Фрідріх Мерц, Володимир Зеленський, Євросоюз
Фрідріх Мерц зробив заяву про нові санкції проти РФ / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

Коротко:

  • Новий пакет санкції проти РФ уже готовий
  • Він може бути ухвалений Радою Євросоюзу 20 травня

Новий санкційний пакет проти Росії вже готовий і може бути ухвалений Радою Євросоюзу під час засідання в Брюсселі 20 травня. Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"Новий пакет санкцій готовий. Ми вирішимо це питання у вівторок у Брюсселі", - написав Мерц у своєму Twitter-акаунті (X).

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Німецький канцер також висловився про ситуацію з переговорами в Туреччині між Україною і РФ, куди не з'явився російський диктатор Володимир Путін.

"Той факт, що президент Зеленський, незважаючи на це, поїхав до Стамбула, є величезним жестом. Путін не з'явився - і це поставило його єдиного в неправильну позицію", - написав Мерц.

Зазначимо, США і Європа готові запровадити жорсткі санкції проти Росії, якщо вона відмовиться від перемир'я з Україною. Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог повідомив, що в Конгресі вже розроблено законопроєкт про нові обмеження, підтриманий понад 70 сенаторами. Санкції можуть торкнутися Центрального банку РФ і "тіньового флоту", який транспортує російську нафту через Балтійське море.

14 травня стало відомо, що посли Європейського Союзу погодили 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований на подальший тиск на Кремль через агресію в Україні. Нові санкції спрямовані на "тіньовий флот" і російські компанії.

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Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред ​

Переговори в Стамбулі - останні новини

Як писав Главред, міністр закордонних справ Туреччини і державний секретар США Марко Рубіо погодилися на продовження ініціатив з організації прямих мирних переговорів між Україною та Росією.

Глава російської переговорної групи, помічник президента РФ Володимир Мединський повідомив, що представники Москви очікують на зустріч з українською делегацією в п'ятницю вранці, 16 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що мирні переговори щодо України не зрушать з місця, поки він особисто не проведе зустріч із російським лідером Володимиром Путіним.

Як зазначає The Telegraph, президент РФ Володимир Путін продовжує уникати особистих переговорів із Володимиром Зеленським. Річ у тім, що така зустріч могла б створити образ рівноправного діалогу, що суперечить кремлівським пропагандистським наративам.

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