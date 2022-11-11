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Колишні чоловіки Дженніфер Еністон відреагували на її розповідь про марні спроби завагітніти

11 листопада 2022, 19:38

Еністон довгий час дорікали, що через безпліддя від неї тікали чоловіки.

Дженніфер Еністон, Джастін Теру, Бред Пітт
Джастін Теру і Бред Пітт підтримали Дженніфер Еністон в її розповіді про безуспішні спроби стати матір'ю / imdb.com

Американська акторка, режисер і володарка іменної зірки на Голлівудській Алеї Слави Дженніфер Еністон дала велике інтерв'ю для видання Allure, в якому відверто розповіла про свої безплідні спроби стати матір'ю.

53-річна артистка згадує, що її за спиною засуджували - мовляв між материнством кар'єрою, вона віддала перевагу другому, а коли усвідомила свою помилку, то було занадто пізно. Ще більше її поранила чутка про те, що її колишні чоловіки, актори Джастін Теру (буди у відносинах з 2011 по 2018 рік) і Бред Пітт (були у відносинах с 2000 по 2005 рік), кинули її через її небажання/нездатність подарувати їм дитину.

Еністон твердо заявила: це все брехня. Вона пройшла довгий і виснажливий шлях до материнства, а її невдачі ніколи не засуджувалися її партнерами. На підтвердження цьому акторку підтримали самі Теру і Пітт.

Теру залишив Джен коротке послання під її дописом в Instagram, в якому вона анонсувала своє інтерв'ю - піктограму емодзі кулака та червоного серця, натякаючи, що він пишається її силою і все ще любить її по-своєму.

Про реакцію Пітта виданню Тһе news розповів інсайдер: він зазначив, що Бред також гордий, що Еністон перестала мовчати про свій біль, і надихнула своїм прикладом безліч жінок. "У них були свої злети і падіння, але сьогодні вони хороші друзі", - повідомляє інсайдер.

Раніше стало відомо, що колумбійська поп-зірка Шакіра відсудила у чоловіка, футболіста Жерара Піке, опіку над їх спільними дітьми Міланом і Сашею. Артистка і спортсмен розлучаються через невірність останнього.

Також голлівудська комедійна акторка Ребел Вілсон, після скоєного нею камінг-ауту, як бісексуальної жінки, стала матір'ю в перший раз. У Вілсон народилася донька.

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