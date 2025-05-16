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Уранці в Києві прогриміли вибухи, спалахнула пожежа: що відомо

Анна Ярославська
16 травня 2025, 06:41оновлено 16 травня, 07:55
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Столична влада підтвердила роботу сил ППО в Києві.
Атака дронів, дрони, ППО
Дрони атакували Київ / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Коротко:

  • У Києві було чути вибухи
  • У столиці працювали сили ППО

Уранці в п'ятницю, 16 травня, у Києві було чути звуки вибухів. Перед цим у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу сил ППО.

О 06:29 столична влада повідомила, що Київ перебуває під загрозою атаки ударними дронами.

відео дня

"Оголошено повітряну тривогу! Просимо киян дотримуватися запобіжних заходів: прямувати до укриттів і залишатися в безпечних місцях до відбою тривоги", - ідеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомляли про рух дронів у Солом'янському районі та на Софіївській Борщагівці.

Через кілька хвилин у місті прогриміло кілька вибухів.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги", - повідомили о 06:35 у КМВА.

06:38 Про вибухи у столиці повідомив і мер міста Віталій Кличко.

"Працюють сили ППО з ворожих БПЛА", - написав він у Telegram.

О 06:39 було оголошено відбій повітряної тривоги.

06:55 Зафіксоване займання в нежитловій зоні Святошинського району. Наразі на місці працюють пожежники.

Також надходять повідомлення про падіння уламків на дорогу. На місце прямують служби.

Інформація про постраждалих поки не надходила.

Уранці в Києві прогриміли вибухи, спалахнула пожежа: що відомо
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

О 07:50 у КМВА уточнили, що у Святошинському районі зафіксовано падіння уламків на території котельні. Крім того, є інформація про пошкодження вікон та автомобілів у житловому кварталі. На місцях ушкоджень працюють служби.

Інформація про постраждалих станом на 7:50 уточнюється.

Варто зазначити, що вночі на Київщині було зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників. В обласній адміністрації повідомляли про роботу сил ППО.

В адміністрації звернулися до мешканців області з проханням не знімати на фото та відео роботу захисників неба та перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, 15 травня російська окупаційна армія атакувала Україну 110-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Вибухи прогриміли в п'яти областях України.

91 дрон не долетів до цілі. Крім того, 62 ударних БпЛА типу Shahed було збито.

У ніч з 11 на 12 травня Сили оборони України успішно відбили масовану атаку російських безпілотників, збивши 55 ударних дронів типу Shahed та інших моделей.

Військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман заявив, що Росія, ймовірно, готує масовану повітряну атаку по Україні із застосуванням дронів-камікадзе, крилатих і балістичних ракет. Завдати удару ворог може вглиб України.

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