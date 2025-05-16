Як доглядати за полуницею в травні: ягоди виростуть великими і соковитими

При догляді за полуницею в травні слід пам'ятати, що рослини виходять з періоду спокою і активно нарощують вегетативну масу.

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Як доглядати за полуницею в травні / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Ольга Воронова"

Ви дізнаєтеся:

Очищення ділянки та догляд за ґрунтом

Профілактика захворювань і захист від шкідників

Система підживлення для рясного плодоношення

Полуниця, напевно, найбільш довгоочікувана літня ягода у дорослих і дітей. Але ця рослина примхлива, і без належного догляду може не дати врожаю. У травні доведеться приділити культурі багато часу, щоб у червні вже насолоджуватися результатами. "Главред" розібрався, що робити з полуницею в травні, щоб пізніше насолоджуватися ароматними ягодами.

Автор Youtube-каналу "Ольга Воронова" також розповіла, як доглядати за полуницею в травні.

Що важливо знати?

При догляді за полуницею в травні слід пам'ятати, що рослини виходять з періоду спокою і активно нарощують вегетативну масу. Температура ґрунту і повітря в цей період вже досить комфортна для активного росту, проте ризик поворотних заморозків все ще зберігається. Кущі починають формувати квітконоси, тому важливо забезпечити рослинам оптимальні умови для закладання майбутнього врожаю. Крім того, в цей час активізуються різноманітні шкідники та збудники хвороб, що вимагає своєчасних захисних заходів.

Основні агротехнічні роботи

Очищення ділянки та догляд за ґрунтом

Травень - ідеальний час для санітарної обробки полуничної плантації. Необхідно видалити старе, пошкоджене листя, що перезимувало та може стати джерелом інфекцій. Ця процедура значно покращує доступ світла і повітря до рослин, що сприяє їхньому здоровому розвитку.

Розпушування ґрунту навколо кущів - ще один важливий елемент догляду. При цьому слід:

Ретельно видалити бур'яни, що конкурують з полуницею за поживні речовини;

Позбутися вусів, що з'явилися, якщо ви не плануєте розмноження рослин;

Забезпечити достатню аерацію ґрунту, не пошкоджуючи кореневу систему.

Профілактика захворювань і захист від шкідників

У травні особливо важливо провести обробку кущів полуниці від потенційних загроз:

Приготувати розчин залізного купоросу або бордоської рідини.

Вибрати сухий безвітряний день для проведення обробки.

Ретельно обприскати рослини, приділяючи увагу нижній стороні листя.

Повторити обробку через 10-14 днів за необхідності.

Система підживлення для рясного плодоношення

Правильне живлення рослин у травні - запорука гарного врожаю полуниці. Підживлення проводяться в певній послідовності:

Азотні добрива - застосовуються в першій половині травня для стимуляції росту зеленої маси. Ефективними варіантами є:

Аміачна селітра

Розведений коров'як

Сечовина

Курячий послід (у правильній концентрації)

Фосфорно-калійні добрива - вносяться приблизно через тиждень після азотного підживлення для стимуляції утворення ягід. Особливо рекомендується використовувати монофосфат калію, багатий необхідними для плодоношення елементами.

Провівши всі необхідні заходи з догляду за полуницею в травні, ви створите оптимальні умови для рясного і якісного плодоношення. Пам'ятайте, що комплексний підхід, що включає очищення, захист від хвороб і шкідників, а також грамотну систему підживлення, є основою успішного вирощування цієї культури.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви не тільки зміцните здоров'я рослин, а й значно збільшите врожайність вашої полуничної плантації в майбутньому сезоні. Систематичність і своєчасність проведення робіт - ключ до отримання смачних, великих і здорових ягід, які будуть радувати вас і ваших близьких.

Дивіться відео про те, як доглядати за полуницею в травні.

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