Гранд-фінал Євробачення 2025: під яким номером виступить Україна

Уже оприлюднили порядок виступів учасників гранд-фіналу Євробачення.

Гранд-фінал Євробачення 2025 - учасники / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ziferblat

Коротко:

Результати жеребкування між учасниками фіналу Євробачення 2025

Який номер дістався представникам України

Два півфінали Євробачення 2025 вже відбулися і відомо, хто боротиметься за перемогу в конкурсі завтра, 17 травня.

За результатами жеребкування, представники України - гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray - вийдуть на сцену під номером 7.

Тепер учасників оцінюватимуть не лише глядачі, а й національні журі країн-учасниць.

Порядок виступів учасників у гранд-фіналі / фото: instagram.com/eurovision/

Порядок виступів учасників Євробачення-2025 у гранд-фіналі

Норвегія: Kyle Alessandro - Lighter

Люксембург: Лора Торн - La Poupée Monte Le Son

Естонія: Томмі Кеш - Espresso Macchiato

Ізраїль: Юваль Рафаель - New Day Will Rise

Литва: Katarsis - Tavo akys

Іспанія: Melody - Esa diva

Україна: Ziferblat - Bird of Pray

Великобританія: Remember Monday - What the Hell Just Happened?

Австрія: JJ - Wasted Love

Ісландія: Væb - Róa

Латвія: Tautumeitas - Bur Man Laimi

Нідерланди: Claude - C'est La Vie

Фінляндія: Еріка Вікман - ICH KOMME

Італія: Lucio Corsi - Volevo essere un duro

Польща: Justyna Steczkowska - Gaja

Німеччина: Abor & Tynna - Baller

Греція: Клавдія - Asteromata

Вірменія: Parg - SURVIVOR

Швейцарія: Zoë Më - Voyage

Мальта: Міріана Конте - SERVING

Португалія: Napa - Deslocado

Данія: Sissal - Hallucination

Швеція: KAJ - Bara Bada Bastu

Франція: Луан - Maman

Сан-Марино: Gabry Ponte - Tutta l'Italia

Албанія: Shkodra Elektronike - Zjerm

Євробачення, Україна на Євробаченні / інфографіка: Главред

Дивіться відео виступу гурту Ziferblat:

Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступлять у гранд-фіналі Євробачення 2025 року.

Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.

Євробачення-2025 Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс пройде в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

