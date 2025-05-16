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Гранд-фінал Євробачення 2025: під яким номером виступить Україна

Еліна Чигис
16 травня 2025, 10:35
456
Уже оприлюднили порядок виступів учасників гранд-фіналу Євробачення.
Зіферблат
Гранд-фінал Євробачення 2025 - учасники / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ziferblat

Коротко:

  • Результати жеребкування між учасниками фіналу Євробачення 2025
  • Який номер дістався представникам України

Два півфінали Євробачення 2025 вже відбулися і відомо, хто боротиметься за перемогу в конкурсі завтра, 17 травня.

За результатами жеребкування, представники України - гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray - вийдуть на сцену під номером 7.

Тепер учасників оцінюватимуть не лише глядачі, а й національні журі країн-учасниць.

Порядок виступів учасників у гранд-фіналі
Порядок виступів учасників у гранд-фіналі / фото: instagram.com/eurovision/

Порядок виступів учасників Євробачення-2025 у гранд-фіналі

Норвегія: Kyle Alessandro - Lighter

Люксембург: Лора Торн - La Poupée Monte Le Son

Естонія: Томмі Кеш - Espresso Macchiato

Ізраїль: Юваль Рафаель - New Day Will Rise

Литва: Katarsis - Tavo akys

Іспанія: Melody - Esa diva

Україна: Ziferblat - Bird of Pray

Великобританія: Remember Monday - What the Hell Just Happened?

Австрія: JJ - Wasted Love

Ісландія: Væb - Róa

Латвія: Tautumeitas - Bur Man Laimi

Нідерланди: Claude - C'est La Vie

Фінляндія: Еріка Вікман - ICH KOMME

Італія: Lucio Corsi - Volevo essere un duro

Польща: Justyna Steczkowska - Gaja

Німеччина: Abor & Tynna - Baller

Греція: Клавдія - Asteromata

Вірменія: Parg - SURVIVOR

Швейцарія: Zoë Më - Voyage

Мальта: Міріана Конте - SERVING

Португалія: Napa - Deslocado

Данія: Sissal - Hallucination

Швеція: KAJ - Bara Bada Bastu

Франція: Луан - Maman

Сан-Марино: Gabry Ponte - Tutta l'Italia

Албанія: Shkodra Elektronike - Zjerm

Євробачення, Україна на Євробаченні
Євробачення, Україна на Євробаченні / інфографіка: Главред

Дивіться відео виступу гурту Ziferblat:

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступлять у гранд-фіналі Євробачення 2025 року.

Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.

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