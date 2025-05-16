Гранд-фінал Євробачення 2025: під яким номером виступить Україна

Коротко:
- Результати жеребкування між учасниками фіналу Євробачення 2025
- Який номер дістався представникам України
Два півфінали Євробачення 2025 вже відбулися і відомо, хто боротиметься за перемогу в конкурсі завтра, 17 травня.
За результатами жеребкування, представники України - гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray - вийдуть на сцену під номером 7.
Тепер учасників оцінюватимуть не лише глядачі, а й національні журі країн-учасниць.
Порядок виступів учасників Євробачення-2025 у гранд-фіналі
Норвегія: Kyle Alessandro - Lighter
Люксембург: Лора Торн - La Poupée Monte Le Son
Естонія: Томмі Кеш - Espresso Macchiato
Ізраїль: Юваль Рафаель - New Day Will Rise
Литва: Katarsis - Tavo akys
Іспанія: Melody - Esa diva
Україна: Ziferblat - Bird of Pray
Великобританія: Remember Monday - What the Hell Just Happened?
Австрія: JJ - Wasted Love
Ісландія: Væb - Róa
Латвія: Tautumeitas - Bur Man Laimi
Нідерланди: Claude - C'est La Vie
Фінляндія: Еріка Вікман - ICH KOMME
Італія: Lucio Corsi - Volevo essere un duro
Польща: Justyna Steczkowska - Gaja
Німеччина: Abor & Tynna - Baller
Греція: Клавдія - Asteromata
Вірменія: Parg - SURVIVOR
Швейцарія: Zoë Më - Voyage
Мальта: Міріана Конте - SERVING
Португалія: Napa - Deslocado
Данія: Sissal - Hallucination
Швеція: KAJ - Bara Bada Bastu
Франція: Луан - Maman
Сан-Марино: Gabry Ponte - Tutta l'Italia
Албанія: Shkodra Elektronike - Zjerm
Дивіться відео виступу гурту Ziferblat:
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Євробачення-2025 - останні новини:
Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, виступлять у гранд-фіналі Євробачення 2025 року.
Також український гурт Ziferblat жорстко відреагував на запитання про війну в Україні. У колективу некоректно поцікавилися, чи дає їм на Євробаченні переваги трагедія в нашій країні.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс пройде в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.
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