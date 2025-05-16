Зеленський зіграв несподівано: Загородній сказав, що дадуть переговори в Стамбулі

Президент України тепер може вимагати введення "пекельних санкцій" проти Росії.

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Зеленський "почав нарізати завдання" Путіну / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, сайт Кремля

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Як Зеленський "переграв" Путіна і Трампа

Що дадуть Україні переговори в Стамбулі

Переговори в Стамбулі по суті нічого не дають Україні. Однак президент України Володимир Зеленський зіграв несподівано і для Трампа, і для Путіна, і для всієї Європи, коли заявив про готовність до прямих переговорів із Росією. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

"Коли офіційно повідомили, що російську делегацію очолить Мединський, стало очевидно, що ці переговори нічим не закінчаться", - сказав він.

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При цьому Зеленський заявив, що готовий до прямих переговорів із главою Кремля і "почав йому нарізати завдання, розуміючи, що Путін до Туреччини не приїде з багатьох причин".

"Далі Зеленський зможе використати всю цю стамбульську історію та вимагати запровадження "пекельних санкцій" від західних країн, запитуючи: ви - тріскачки чи балаболки? Така постановка питання буде абсолютно правильною і не дозволить Трампу гратися в ігри з переговорами", - вважає Загородній.

Переговори в Туреччині - останні новини

Як писав Главред, Росія намагається подати переговори в Стамбулі як логічне продовження мирного процесу, який, за словами глави російської делегації Володимира Мединського, був нібито зірваний саме українською стороною ще три роки тому.

Після того як російський диктатор Володимир Путін направив делегацію низького рівня на переговори до Туреччини, надії на припинення вогню в Україні похитнулися. Тепер уся увага прикута до Вашингтона і на його спроби запровадити нові санкції, щоб посадити російського лідера за стіл переговорів. Про це пише видання Bloomberg.

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №306/2025 про створення офіційної делегації України для участі в переговорах щодо досягнення справедливого та стійкого миру.

Особиста зустріч президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна є питанням часу і може відбутися вже незабаром. Про це заявив старший директор Ради національної безпеки Білого дому з питань боротьби з тероризмом Себастьян Горка.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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