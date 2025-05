Вечірки P.Diddy: у суді спливли нелюдські подробиці оргій

Коротко:

Стали відомі моторошні нові подробиці про сексуальні сеанси, які влаштовував відомий американський репер Шон "Дідді" Комбс.

Як пише видання New York Post, цього разу свідчення давав працівник з ескорту Деніел Філіп.

За його словами, репер змушував свою дівчину, співачку Кессі Вентуру займатися з ним сексом, поки сам репер мастурбував у кутку.

"Вам потрібно буде натерти одне на одного ще більше дитячого масла. На тобі його недостатньо", - нібито сказав Комбс своїй тодішній подрузі.

Філліп сказав, що йому платили до 6000 доларів за сеанс сексу, який міг тривати до 10 годин у шикарних готелях, а також у міських квартирах Комбса і Вентури.

Філліп сказав присяжним, що він ніколи не звертався в поліцію через свої побоювання за безпеку.

"Це була людина з необмеженою владою. І є ймовірність, що навіть якщо я піду в поліцію, я все одно можу втратити своє життя", - сказав Філліп.

За даними Page Six, під час першої сексуальної зустрічі тріо 2012 року в Gramercy Комбс, засновник Bad Boy Records, сидів у кутку готельного номера в білому халаті, бейсболці та бандані на нижній половині обличчя, поки його дівчина і Філліп займалися сексом.

Але Філліп сказав, що коли Комбс заговорив, він одразу впізнав у ньому плідного музичного продюсера.

Помічник прокурора США Емілі Джонсон повідомила 12 присяжним, що Вентура спочатку погодилася брати участь у нині сумнозвісних "Freak-Offs" Комбса, щоб "зробити його щасливим", але згодом ці розваги, як стверджується, стали жорстокими, і репер бив свою тодішню дівчину, якщо вона йшла рано або надто довго залишалася у ванній.

Під час одного конкретного інциденту 55-річний Комбс сказав "помочитися" в рот Вентури, через що 38-річна співачка відчула, що "задихається", заявив прокурор.

Джонсон також заявив під час вступних заяв, що Комбс нібито одного разу погрожував "знищити" кар'єру Вентури, опублікувавши кадри її сексу з десятками чоловіків з ескорту.

Команда захисту Комбса відповіла визнанням того, що їхній клієнт має "поганий характер" та історію насильства, але вони стверджували, що він "просто невинний" у секс-торгівлі.

"Домашнє насильство - це не секс-торгівля", - сказав Тіні Герагос присяжним, до складу яких входили восьмеро чоловіків і четверо жінок, тоді як володарка премії "Греммі" сиділа в залі суду в білому светрі.

Вентура, яка зустрічалася з Комбсом із 2007 до 2018 року і подала на нього до суду 2023 року за ймовірне зґвалтування і насильство над нею протягом їхніх десятирічних стосунків.

Очікується, що нині вагітна співачка, яка скоро народить свою третю дитину від чоловіка Алекса Файна, дасть свідчення вже в понеділок удень.

Вентура вважається ключовим свідком захисту, оскільки деякі з її тверджень вже були підтверджені відеозаписом з камер спостереження готелю від 2016 року, який просочився в пресу в травні минулого року.

Раніше Главред писав про те, що стало відомо про те, що проти американського актора і репера Шона "Дідді" Комбса (P.Diddy) висунуто нові серйозні звинувачення.

Раніше також стало відомо про те, що Джастін Бібер має проблеми з психічним здоров'ям, оскільки його колись близький друг Шон "Дідді" Комбс (P. Diddy) стикається з кримінальними звинуваченнями в сексуальному насильстві, насильстві, торгівлі людьми в цілях сексуальної експлуатації та іншими жахливими звинуваченнями.

Вас також може зацікавити:

Скандал із P.Diddy - що трапилося

54-річний Шон Комбс був заарештований у Нью-Йорку за звинуваченнями в секс-трафіку, транспортуванні людей для заняття проституцією та участі в рекеті. Ці звинувачення охоплюють останні 16 років його діяльності і пов'язані з організацією так званих freak off вечірок - елітних сексуальних заходів, які, як стверджує влада, були організовані для експлуатації жінок.

Комбс також відомий як Puff Daddy, P.Diddy і Diddy. Він продюсував репера Notorious B. I. G., а його дебютний альбом No Way Out продався накладом понад 7 мільйонів копій. P.Diddy також прославився як тричі лауреат премії "Греммі" і співпрацював з такими зірками, як Мерайя Кері, Мері Джей Блайдж і Ашер. Крім музики, він створював проєкти у сфері моди, телебачення та алкогольного бізнесу. Однак на тлі цих досягнень його ім'я тепер пов'язують зі звинуваченнями в злочинах, які можуть призвести до серйозних наслідків.