Вечірки P.Diddy: у суді спливли нелюдські подробиці оргій

Репер P.Diddy змушував свою дівчину робити різні неприємні речі, а потім ще й бив її.

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P.Diddy робив жахливі речі зі своєю дівчиною / Колаж Главред, фото Facebook/Diddy

Коротко:

Що змушував репер робити свою дівчину

Хто розкрив подробиці "вечірок"

Стали відомі моторошні нові подробиці про сексуальні сеанси, які влаштовував відомий американський репер Шон "Дідді" Комбс.

Як пише видання New York Post, цього разу свідчення давав працівник з ескорту Деніел Філіп.

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За його словами, репер змушував свою дівчину, співачку Кессі Вентуру займатися з ним сексом, поки сам репер мастурбував у кутку.

"Вам потрібно буде натерти одне на одного ще більше дитячого масла. На тобі його недостатньо", - нібито сказав Комбс своїй тодішній подрузі.

Філліп сказав, що йому платили до 6000 доларів за сеанс сексу, який міг тривати до 10 годин у шикарних готелях, а також у міських квартирах Комбса і Вентури.

Філліп сказав присяжним, що він ніколи не звертався в поліцію через свої побоювання за безпеку.

"Це була людина з необмеженою владою. І є ймовірність, що навіть якщо я піду в поліцію, я все одно можу втратити своє життя", - сказав Філліп.

Кессі Вентура постраждала від вечірок найбільше / Фото Instagram/cassie

За даними Page Six, під час першої сексуальної зустрічі тріо 2012 року в Gramercy Комбс, засновник Bad Boy Records, сидів у кутку готельного номера в білому халаті, бейсболці та бандані на нижній половині обличчя, поки його дівчина і Філліп займалися сексом.

Але Філліп сказав, що коли Комбс заговорив, він одразу впізнав у ньому плідного музичного продюсера.

Помічник прокурора США Емілі Джонсон повідомила 12 присяжним, що Вентура спочатку погодилася брати участь у нині сумнозвісних "Freak-Offs" Комбса, щоб "зробити його щасливим", але згодом ці розваги, як стверджується, стали жорстокими, і репер бив свою тодішню дівчину, якщо вона йшла рано або надто довго залишалася у ванній.

Кессі Вентура постраждала від вечірок найбільше / Фото Instagram/cassie

Під час одного конкретного інциденту 55-річний Комбс сказав "помочитися" в рот Вентури, через що 38-річна співачка відчула, що "задихається", заявив прокурор.

Джонсон також заявив під час вступних заяв, що Комбс нібито одного разу погрожував "знищити" кар'єру Вентури, опублікувавши кадри її сексу з десятками чоловіків з ескорту.

Команда захисту Комбса відповіла визнанням того, що їхній клієнт має "поганий характер" та історію насильства, але вони стверджували, що він "просто невинний" у секс-торгівлі.

"Домашнє насильство - це не секс-торгівля", - сказав Тіні Герагос присяжним, до складу яких входили восьмеро чоловіків і четверо жінок, тоді як володарка премії "Греммі" сиділа в залі суду в білому светрі.

Вентура, яка зустрічалася з Комбсом із 2007 до 2018 року і подала на нього до суду 2023 року за ймовірне зґвалтування і насильство над нею протягом їхніх десятирічних стосунків.

Очікується, що нині вагітна співачка, яка скоро народить свою третю дитину від чоловіка Алекса Файна, дасть свідчення вже в понеділок удень.

Вентура вважається ключовим свідком захисту, оскільки деякі з її тверджень вже були підтверджені відеозаписом з камер спостереження готелю від 2016 року, який просочився в пресу в травні минулого року.

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Раніше Главред писав про те, що стало відомо про те, що проти американського актора і репера Шона "Дідді" Комбса (P.Diddy) висунуто нові серйозні звинувачення.

Раніше також стало відомо про те, що Джастін Бібер має проблеми з психічним здоров'ям, оскільки його колись близький друг Шон "Дідді" Комбс (P. Diddy) стикається з кримінальними звинуваченнями в сексуальному насильстві, насильстві, торгівлі людьми в цілях сексуальної експлуатації та іншими жахливими звинуваченнями.

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Скандал із P.Diddy - що трапилося 54-річний Шон Комбс був заарештований у Нью-Йорку за звинуваченнями в секс-трафіку, транспортуванні людей для заняття проституцією та участі в рекеті. Ці звинувачення охоплюють останні 16 років його діяльності і пов'язані з організацією так званих freak off вечірок - елітних сексуальних заходів, які, як стверджує влада, були організовані для експлуатації жінок. Комбс також відомий як Puff Daddy, P.Diddy і Diddy. Він продюсував репера Notorious B. I. G., а його дебютний альбом No Way Out продався накладом понад 7 мільйонів копій. P.Diddy також прославився як тричі лауреат премії "Греммі" і співпрацював з такими зірками, як Мерайя Кері, Мері Джей Блайдж і Ашер. Крім музики, він створював проєкти у сфері моди, телебачення та алкогольного бізнесу. Однак на тлі цих досягнень його ім'я тепер пов'язують зі звинуваченнями в злочинах, які можуть призвести до серйозних наслідків.

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