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Ув'язнені "б'ються" за ліжко P.Diddy у в'язниці

Олена Кюпелі
20 листопада 2024, 22:48оновлено 20 листопада, 23:19
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Скандальний американський репер є справжньою зіркою у в'язниці.
P.Diddy зважував жінок перед своїми вечірками
P.Diddy зважував жінок перед своїми вечірками / Колаж Главред, фото Facebook/Diddy

Співкамерники Шона "Дідді" Комбса, якого звинувачують у низці злочинів США, "б'ються за те, щоб заправити його ліжко щоранку", оскільки у в'язниці йому "поклоняються" як Богові.

Як пише RadarOnline.com, репер перебуває за ґратами в Метрополітенському центрі ув'язнення в Брукліні, поки він чекає на початок суду, який відбудеться в травні 2025 року.

З вересня 2024 року 55-річний Комбс сидить за ґратами в очікуванні суду за звинуваченням у торгівлі людьми в сексуальних цілях і рекеті.

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За словами ув'язненого, який відбуває покарання разом із Комбсом, опальний репер перебуває в "гарному настрої", незважаючи на список позовів проти нього, який зростає.

Ув'язнений стверджує, що Комбс намагається поділитися радістю з іншими ув'язненими, і додає: "Він не плаче через дрібниці. У нього дуже сильна енергія".

Ув'язнений каже, що Комбс поширює навколо себе хорошу енергію. "Він завжди хоче, щоб усі були щасливі. Він змусить будь-кого посміхнутися. Він хоче переконатися, що всі щасливі. Є одна річ, яку він робить, коли ходить щодня. Він дивиться на тебе і каже: "Посміхнися, чувак!"

Хоча Комбс, можливо, і не живе тим розкішним життям, до якого він звик до того, як його відправили за ґрати, у нього є "ув'язнені шанувальники, які заправляють йому ліжко".

Ув'язнений також описав нинішнє становище Комбса і заявив, що він "не перебуває в небезпечному місці".

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що стало відомо про те, що проти американського актора і репера Шона "Дідді" Комбса (P.Diddy) висунуто нові серйозні звинувачення.

Раніше також стало відомо про те, що Джастін Бібер має проблеми з психічним здоров'ям, оскільки його колись близький друг Шон "Дідді" Комбс (P. Diddy) стикається з кримінальними звинуваченнями в сексуальному насильстві, насильстві, торгівлі людьми в цілях сексуальної експлуатації та іншими жахливими звинуваченнями.

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Скандал із P.Diddy - що трапилося

54-річний Шон Комбс був заарештований у Нью-Йорку за звинуваченнями в секс-трафіку, транспортуванні людей для заняття проституцією та участі в рекеті. Ці звинувачення охоплюють останні 16 років його діяльності і пов'язані з організацією так званих freak off вечірок - елітних сексуальних заходів, які, як стверджує влада, були організовані для експлуатації жінок.

Комбс також відомий як Puff Daddy, P.Diddy і Diddy. Він продюсував репера Notorious B. I. G., а його дебютний альбом No Way Out продався накладом понад 7 мільйонів копій. P.Diddy також прославився як тричі лауреат премії "Греммі" і співпрацював з такими зірками, як Мерайя Кері, Мері Джей Блайдж і Ашер. Крім музики, він створював проєкти у сфері моди, телебачення та алкогольного бізнесу. Однак на тлі цих досягнень його ім'я тепер пов'язують зі звинуваченнями в злочинах, які можуть призвести до серйозних наслідків.

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