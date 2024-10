P.Diddy брав ваги для відбору жінок на брудні вечірки: скільки мали важити дівчата

Що сказала помічниця:

Скандальний репер P.Diddy(Шон "Дідді" Комбс), якого зараз звинувачують у сексуальному насильстві та низці інших виступів, нібито використовував ваги, щоб переконатися, що жінки, запрошені на його скандальні вечірки "Freak Off", не важать більше 63 кілограмів.

"Ми проводили зважування, якщо це було необхідно", - розповів колишній організатор вечірок, який працював із репером у 2004 і 2005 роках, пише Page Six.

"Дівчата мали бути молодими і гарячими, тому в мене завжди були ваги під рукою на випадок, якщо мені потрібно було переконатися. Цифра була 63 кг, але якщо дівчина була дійсно високою, доводилося проявляти обережність", - додав він.

За словами жінки-організатора, яка побажала залишитися анонімною, жінки не повинні були мати "ні в'ялості, ні целюліту", а також не мати "надмірного пірсингу або татуювань".

Вони також не повинні були мати короткі стрижки і повинні були бути "молодими і гарячими", заявила організаторка.

Щодо дрес-коду, то жінки-учасниці вечірки також мали виглядати відповідно.

Скандал із P.Diddy - що трапилося

54-річний Шон Комбс був заарештований у Нью-Йорку за звинуваченнями в секс-трафіку, транспортуванні людей для заняття проституцією та участі в рекеті. Ці звинувачення охоплюють останні 16 років його діяльності і пов'язані з організацією так званих freak off вечірок - елітних сексуальних заходів, які, як стверджує влада, були організовані для експлуатації жінок.

Комбс також відомий як Puff Daddy, P.Diddy і Diddy. Він продюсував репера Notorious B.I.G., а його дебютний альбом No Way Out продали тиражем понад 7 мільйонів копій. P.Diddy також прославився як тричі лауреат премії "Греммі" і співпрацював з такими зірками, як Мерайя Кері, Мері Джей Блайдж і Ашер. Крім музики, він створював проєкти у сфері моди, телебачення та алкогольного бізнесу. Однак на тлі цих досягнень його ім'я тепер пов'язують зі звинуваченнями в злочинах, які можуть призвести до серйозних наслідків.