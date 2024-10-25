Смерть Ліама Пейна пов'язали з репером P.Diddy

Виявляється, що в крові співака виявили особливий наркотик, які нібито змушував носити своїх співробітників репер.

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Смерть Ліама Пейна пов'язали з P.Diddy / Колаж Главред, фото Instagram/liampayne, diddy

16 жовтня музичну спільноту вразила новина про смерть колишнього учасника One Direction Ліама Пейна.

Як писав раніше Главред, він був виявлений мертвим після падіння з балкона третього поверху свого готельного номера в готелі CasaSur Palermo в Буенос-Айресі, Аргентина. Токсикологічні звіти засвідчили, що в його організмі було виявлено кілька речовин, включно з "рожевим кокаїном", рекреаційною наркотичною сумішшю, яка зазвичай складається з метамфетаміну, кетаміну, МДМА, кокаїну, бензодіазепіну і креку.

The Economic Times повідомляє, що Шон "Дідді" Комбс нібито змушував своїх співробітників носити із собою наркотик, відомий як рожевий кокаїн, також відомий як Тусі. Як повідомляє People, заяву було зроблено у скарзі, поданій раніше цього року співробітником Комбса. Примітно, що той самий наркотик було виявлено в тілі Ліама Пейна.

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Скаргу подав Родні "Lil Rod" Джонс, колишній відеооператор і продюсер Комбса, який подав на нього до суду в лютому, звинувативши його в сексуальних домаганнях і заявивши, що вживання наркотиків широко поширене в ділових операціях Комбса.

Скандал із P.Diddy - що трапилося 54-річний Шон Комбс був заарештований у Нью-Йорку за звинуваченнями в секс-трафіку, транспортуванні людей для заняття проституцією та участі в рекеті. Ці звинувачення охоплюють останні 16 років його діяльності і пов'язані з організацією так званих freak off вечірок - елітних сексуальних заходів, які, як стверджує влада, були організовані для експлуатації жінок. Комбс також відомий як Puff Daddy, P.Diddy і Diddy. Він продюсував репера Notorious B.I.G., а його дебютний альбом No Way Out продали тиражем понад 7 мільйонів копій. P.Diddy також прославився як тричі лауреат премії "Греммі" і співпрацював з такими зірками, як Мерайя Кері, Мері Джей Блайдж і Ашер. Крім музики, він створював проєкти у сфері моди, телебачення та алкогольного бізнесу. Однак на тлі цих досягнень його ім'я тепер пов'язують зі звинуваченнями в злочинах, які можуть призвести до серйозних наслідків.

Зазначимо, що цей позов слідує за серією судових позовів проти Комбса, включно з позовом його колишньої дружини Касандри "Кессі" Вентури, яка звинуватила його в сексуальному насильстві.

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Також стала відома причина загадкової смерті зірки серіалу "Альф" - актора Бенджі Грегорі. Тіло "Брайана Таннера", наймолодшого члена кінородини, було виявлено на парковці ще в червні.

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