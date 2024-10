У P.Diddy серйозні проблеми: проти нього висунуто нові жахливі звинувачення

Проти американського актора і репера Шона "Дідді" Комбса (P.Diddy) висунуто нові серйозні звинувачення.

За даними Бі-Бі-Сі, дві жінки і четверо чоловіків подали щонайменше шість позовів до федерального суду Нью-Йорка. Вони охоплюють звинувачення, датовані періодом із 1995 до 2021 року.

Неназвані обвинувачі стверджують, що деякі з нападів сталися на вечірках Комбса, які відвідують знаменитості та музиканти. Адвокати Комбса заперечують звинувачення, у своїй заяві для BBC вони кажуть, що він "ніколи не вчиняв сексуального насильства ні щодо кого - дорослого чи неповнолітнього, чоловіка чи жінки".

Один з обвинувачів сказав, що йому було 16 років, коли він відвідав одну з вечірок у Гемптоні в 1998 році. У позові він описав, як мило було отримати запрошення на вечірку Комбса, яка стала щорічним заходом "A-list" для знаменитостей.

Скандал із P.Diddy - що трапилося

54-річний Шон Комбс був заарештований у Нью-Йорку за звинуваченнями в секс-трафіку, транспортуванні людей для заняття проституцією та участі в рекеті. Ці звинувачення охоплюють останні 16 років його діяльності і пов'язані з організацією так званих freak off вечірок - елітних сексуальних заходів, які, як стверджує влада, були організовані для експлуатації жінок.

Комбс також відомий як Puff Daddy, P.Diddy і Diddy. Він продюсував репера Notorious B.I.G., а його дебютний альбом No Way Out продали тиражем понад 7 мільйонів копій. P.Diddy також прославився як тричі лауреат премії "Греммі" і співпрацював з такими зірками, як Мерайя Кері, Мері Джей Блайдж і Ашер. Крім музики, він створював проєкти у сфері моди, телебачення та алкогольного бізнесу. Однак на тлі цих досягнень його ім'я тепер пов'язують зі звинуваченнями в злочинах, які можуть призвести до серйозних наслідків.