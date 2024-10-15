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У P.Diddy серйозні проблеми: проти нього висунуто нові жахливі звинувачення

Олена Кюпелі
15 жовтня 2024, 16:20
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Скандал із P.Diddy отримав продовження - замішаний 16-річний хлопець.
Шон може надовго сісти до в'язниці
Шон може надовго сісти у в'язницю / Колаж Главред, фото Instagram/diddy, Pixabay

Проти американського актора і репера Шона "Дідді" Комбса (P.Diddy) висунуто нові серйозні звинувачення.

За даними Бі-Бі-Сі, дві жінки і четверо чоловіків подали щонайменше шість позовів до федерального суду Нью-Йорка. Вони охоплюють звинувачення, датовані періодом із 1995 до 2021 року.

Неназвані обвинувачі стверджують, що деякі з нападів сталися на вечірках Комбса, які відвідують знаменитості та музиканти. Адвокати Комбса заперечують звинувачення, у своїй заяві для BBC вони кажуть, що він "ніколи не вчиняв сексуального насильства ні щодо кого - дорослого чи неповнолітнього, чоловіка чи жінки".

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Один з обвинувачів сказав, що йому було 16 років, коли він відвідав одну з вечірок у Гемптоні в 1998 році. У позові він описав, як мило було отримати запрошення на вечірку Комбса, яка стала щорічним заходом "A-list" для знаменитостей.

Скандал із P.Diddy - що трапилося

54-річний Шон Комбс був заарештований у Нью-Йорку за звинуваченнями в секс-трафіку, транспортуванні людей для заняття проституцією та участі в рекеті. Ці звинувачення охоплюють останні 16 років його діяльності і пов'язані з організацією так званих freak off вечірок - елітних сексуальних заходів, які, як стверджує влада, були організовані для експлуатації жінок.

Комбс також відомий як Puff Daddy, P.Diddy і Diddy. Він продюсував репера Notorious B.I.G., а його дебютний альбом No Way Out продали тиражем понад 7 мільйонів копій. P.Diddy також прославився як тричі лауреат премії "Греммі" і співпрацював з такими зірками, як Мерайя Кері, Мері Джей Блайдж і Ашер. Крім музики, він створював проєкти у сфері моди, телебачення та алкогольного бізнесу. Однак на тлі цих досягнень його ім'я тепер пов'язують зі звинуваченнями в злочинах, які можуть призвести до серйозних наслідків.

Обвинувач сказав, що він бачив багато знаменитостей і музикантів, поки був там, і додав, що він слухав Комбса, коли ходив у туалет. "Я почав говорити з Комбсом про те, як він проник у музичну індустрію, коли ми пішли в більш відокремлене місце", - розповідає він.

Обвинувач стверджує, що під час розмови Комбс просто наказав йому роздягнутися. У позові є фотографія їхніх двох разом на вечірці, обличчя підлітка було розмите.

Згідно з позовом, Комбс назвав це "обрядом посвячення" і "шляхом становлення зірки". Репер сказав підлітку, що він здатний зробити зіркою кого завгодно, і підліток отримає правильний "образ", ідеться в позові.

Тепер заявники вимагають відшкодування шкоди, проте її сума не наводиться.

Шона Комбса з 2023 року кілька разів звинувачували в насильстві та шантажі. Найбільш резонансною стала справа, ініційована колишньою дівчиною артиста - співачкою Кассандрою Вентурою. Передача справи до суду не відбулася у зв'язку з відкликанням позову.

У вересні ЗМІ повідомили, що P.Diddy був узятий під варту в суді Нью-Йорка після пред'явлення йому звинувачень у насильстві та торгівлі людьми.

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Раніше зірка "Піратів Карибського моря", голлівудська акторка Кіра Найтлі, розповіла про невиліковний розлад дочки, який дівчинка успадкувала від своєї зіркової матері.

Раніше також стало відомо про те, що Джастін Бібер має проблеми з психічним здоров'ям, оскільки його колись близький друг Шон "Дідді" Комбс (P. Diddy) стикається з кримінальними обвинуваченнями в сексуальному насильстві, насильстві, торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та іншими жахливими звинуваченнями.

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