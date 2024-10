Скандал P.Diddy: як принци Вільям і Гаррі фігурують у брудній історії

Навколо скандалу з американським актором і репером P.Diddy набирає обертів. Тепер у контексті його спливли й імена головних королівських персонажів - принца Вільяма і принца Гаррі.

Як пише Бі-Бі-Сі, P.Diddy, він же Комбс, був глибоко зачарований британською королівською родиною. Про це Роб Шутер, який працював публіцистом репера на піку його слави,

Шутер розповів, що пам'ятає, як його просили понад 10 разів зателефонувати принцу Гаррі та принцу Вільяму із запрошеннями на вечірки, пропонуючи оплатити їхню поїздку, проживання і навіть оплатити їхню безпеку.

У своїй розкішній нью-йоркській квартирі репер зберігав фотографії принців у рамках, сказав Шутер, пояснивши: "Він вважав себе королем, тому цілком логічно, що він хотів би мати двох принців у своїй свиті".

Скандал із P.Diddy - що трапилося

54-річний Шон Комбс був заарештований у Нью-Йорку за звинуваченнями в секс-трафіку, транспортуванні людей для заняття проституцією та участі в рекеті. Ці звинувачення охоплюють останні 16 років його діяльності і пов'язані з організацією так званих freak off вечірок - елітних сексуальних заходів, які, як стверджує влада, були організовані для експлуатації жінок.

Комбс також відомий як Puff Daddy, P.Diddy і Diddy. Він продюсував репера Notorious B. I. G., а його дебютний альбом No Way Out продався накладом понад 7 мільйонів копій. P.Diddy також прославився як тричі лауреат премії "Греммі" і співпрацював з такими зірками, як Мерайя Кері, Мері Джей Блайдж і Ашер. Крім музики, він створював проєкти у сфері моди, телебачення та алкогольного бізнесу. Однак на тлі цих досягнень його ім'я тепер пов'язують зі звинуваченнями в злочинах, які можуть призвести до серйозних наслідків.