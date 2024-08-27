Багата, красива і знаменита: Бен Аффлек знайшов заміну Дженніфер Лопес

Голлівудська зірка повернувся до колишньої подружки, яка готова відбивати нападки Джей Ло.

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Бен Аффлек новини - Бен Аффлек зустрічається з Кік Кеннеді - ЗМІ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ще не встигло висохнути чорнило на заяві про розлучення, яку подала до суду 20 серпня Дженніфер Лопес, а Бен Аффлек уже знайшов нове кохання. Актор уже кілька разів попадався папараці в компанії Кетлін "Кік" Кеннеді - 36-річної світської левиці та доньки Роберта Ф. Кеннеді-молодшого.

При цьому, як повідомляють джерела видання Daily Mail, у Аффлека раніше вже був роман з Кік - до того, як він одружився з Джей Ло. "У Бена і Кік був роман, перш ніж він знову зійшовся з Джей Ло. Вони зустрілися, тому що Бен із Бостона, а коли живеш у Бостоні, сім'я Кеннеді - це королівська сім'я. Тому, коли він почав тусуватися з Кік, він справді думав, що потрапив у сім'ю Кеннеді. Але вона була занадто молода і не готова до чогось серйозного", - повідомив інсайдер.

При цьому інформатори зазначають, що актор вдруге зійшовся з Кеннеді вже після того, як остаточно розірвав стосунки з дружиною. Кік не боїться слави розлучниці, адже точно знає, що це неправда. Думка Дженніфер Лопес їй байдужа, адже вона вірить своєму коханому, якого вважає "своїм типажем".

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"Коли вони почали проводити час, він і Джей Ло були не разом. Він ясно дав їй це зрозуміти. Джей Ло тільки підтвердила це, вказавши, що розлучилася з чоловіком у квітні. Вони обидва переживають це день за днем, але поки їй (Кік - прим. редактора) подобається проводити з ним час. Вони проводять час у готелі Beverly Hills, тому що він пропонує знаменитостям такий рівень приватності, який більше ніде не надається. Той факт, що люди кажуть, що вона схожа на Джен Гарнер, лестить їй, оскільки вона вважає Джен красивою", - каже інформатор. При цьому і Бен, і Кік - дуже потайливі в тому, що стосується особистого життя, тому свій роман у публічному просторі не коментують.

Кетлін "Кік" Кеннеді втішає Бена Аффлека після розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com/kickkennedy

Хто такий Бен Аффлек? Бен Аффлек - американський актор, режисер і продюсер. Володар численних кінонагород: трьох "Золотих Глобусів", двох "Оскарів", двох "SAG Awards", двох "BAFTA" тощо. Також має чотири "Золоті малини". Знявся у понад вісімдесяти фільмах, зрежисирував 35.

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