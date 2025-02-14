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Залицяльник Лорак показав, що коїться у них у ліжку

Олена Кюпелі
14 лютого 2025, 21:56
287
Парочка готується відзначити День всіх закоханих і показала, як збирається це зробити.
Ані Лорак, Айзек Війраку
Ані Лорак та Ісаак Віджраку готуються відзначити 14 лютого / колаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Коротко:

  • Який вигляд має нічліг Лорак та її залицяльника
  • Яким фото він здивував підписників

Російська співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і продовжує розважати мешканців країни-окупанта РФ, вже кілька років перебуває у стосунках з іспанцем Ісааком Віджраку.

Той не залишився осторонь і активно впроваджується в російську шоу-бізнесову тусовку, різко відшукавши в собі таланти продюсера. Він навіть пожертвував "блискучою кар'єрою" інструктора з йоги, щоб швидше переметнутися на бік селебріті.

відео дня

Він не залишається осторонь гучних інформприводів, радуючи прибулих підписників Лорак на своїй сторінці в Instagram. Цього разу Віджраку опублікував фотографію Лорак з коротким і недоглянутим волоссям, а також показав їхнє ложе кохання.

Бойфренд Лорак розповів, як святкуватиме 14 лютого
Бойфренд Лорак показав, як відзначить 14 лютого / Фото Instagram/Isaac Vidjrakou

Навряд чи Віджраку сам викладав на ліжку побажання зі святом з листя сусіднього куща. Очевидно, що пара перебуває в готельному номері і збирається провести святкову ніч наодинці.

Бойфренд Лорак розповів, як святкуватиме 14 лютого
Бойфренд Лорак показав, як відзначить 14 лютого / Фото Instagram/Isaac Vidjrakou

Ані Лорак - останні новини по темі

Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше зрадниця Лорак замахнулася на легендарний хіт Вітні Г'юстон I Will always love you. Співачка, яка відчайдушно намагається врятувати свою кар'єру в терористичній Росії, прийшла на шоу до актора Станіслава Ярушина, який прославився завдяки ролі Антона серіалу "Універ".

А також стало відомо, що Ані Лорак перервала траур за своїм батьком заради вечірки. Співачка без натяку на скорботу заявилася на день народження співака-путініста Філіпа Кіркорова.

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Хто така Ані Лорак

Ані Лорак - народна артистка України, яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "поза політикою". Лорак виховує доньку від турецького громадянина, а також зустрічається з інструктором йоги.

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