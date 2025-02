Залицяльник Лорак показав, що коїться у них у ліжку

Парочка готується відзначити День всіх закоханих і показала, як збирається це зробити.

https://glavred.net/starnews/uhazher-lorak-pokazal-chto-tvoritsya-u-nih-v-posteli-10639697.html Посилання скопійоване

Ані Лорак та Ісаак Віджраку готуються відзначити 14 лютого / колаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Коротко:

Який вигляд має нічліг Лорак та її залицяльника

Яким фото він здивував підписників

Російська співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і продовжує розважати мешканців країни-окупанта РФ, вже кілька років перебуває у стосунках з іспанцем Ісааком Віджраку.

Той не залишився осторонь і активно впроваджується в російську шоу-бізнесову тусовку, різко відшукавши в собі таланти продюсера. Він навіть пожертвував "блискучою кар'єрою" інструктора з йоги, щоб швидше переметнутися на бік селебріті.

відео дня

Він не залишається осторонь гучних інформприводів, радуючи прибулих підписників Лорак на своїй сторінці в Instagram. Цього разу Віджраку опублікував фотографію Лорак з коротким і недоглянутим волоссям, а також показав їхнє ложе кохання.

Бойфренд Лорак показав, як відзначить 14 лютого / Фото Instagram/Isaac Vidjrakou

Навряд чи Віджраку сам викладав на ліжку побажання зі святом з листя сусіднього куща. Очевидно, що пара перебуває в готельному номері і збирається провести святкову ніч наодинці.

Бойфренд Лорак показав, як відзначить 14 лютого / Фото Instagram/Isaac Vidjrakou

Ані Лорак - останні новини по темі

Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше зрадниця Лорак замахнулася на легендарний хіт Вітні Г'юстон I Will always love you. Співачка, яка відчайдушно намагається врятувати свою кар'єру в терористичній Росії, прийшла на шоу до актора Станіслава Ярушина, який прославився завдяки ролі Антона серіалу "Універ".

А також стало відомо, що Ані Лорак перервала траур за своїм батьком заради вечірки. Співачка без натяку на скорботу заявилася на день народження співака-путініста Філіпа Кіркорова.

Вас може зацікавити:

Хто така Ані Лорак Ані Лорак - народна артистка України, яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "поза політикою". Лорак виховує доньку від турецького громадянина, а також зустрічається з інструктором йоги.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред