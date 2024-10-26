Ледь не луснула: Лорак спробувала заспівати хіт Вітні Г'юстон і знатно зганьбилася

Коротко:
- Лорак замахнулася на пісню Г'юстон
- Зрадниця Лорак ходить по російських шоу
- Лорак не вистачило сили заспівати пісню Вітні
Колись українська співачка, а зараз зрадниця України Ані Лорак, яка мовчить про страшне терористичне вторгнення РФ в Україну і живе в країні-окупанті, замахнулася на легендарний хіт Вітні Г'юстон I Will always love you.
Співачка, яка відчайдушно намагається врятувати свою кар'єру в терористичній Росії, прийшла на шоу до актора Станіслава Ярушина, який прославився завдяки ролі Антона серіалу "Універ".
Там вона і спробувала повторити легендарний хіт, забувши про те, що вона Лорак, не Вітні.
І хоча куплет вона ще сяк-так витягнула, то на найвищих нотах, які з легкістю брала Вітні, Лорак зганьбилася і не потягнула. Вона майстерно відвернулася, спробувавши обіграти свій провал і перейшовши на сіп, все одно її провал був очевидним, незважаючи на всі старання ведучого.
Відео ганьби Лорак:
Хто така Ані Лорак
Ані Лорак - народна артистка України, яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "поза політикою". Лорак виховує доньку від турецького громадянина, а також зустрічається з інструктором йоги.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Зазначимо, раніше українська олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва розповіла про трагедію з кумою Ані Лорак. Багато років вони були близькими подругами, але тепер спортсменка розчарована продажністю Кароліни Куєк.
А також стало відомо, що Ані Лорак перервала траур за своїм батьком заради вечірки. Співачка без натяку на скорботу заявилася на День народження співака-путініста Філіпа Кіркорова.
Вас також може зацікавити:
- На колінах: Лорак отримала обручку від свого йога-бойфренда
- "Один чоловічок уже був": у РФ висміяли заручини зрадниці Ані Лорак
- "Спасибі за допомогу і довіру": зрадниця Ані Лорак задонатила для ЗСУ - волонтерка
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред