Запроданка Ані Лорак ходить по російських шоу, щоб будувати кар'єру в терористичній Росії.

Лорак спробувала заспівати пісню легендарної Вітні / Колаж Главред, фото скріншот

Колись українська співачка, а зараз зрадниця України Ані Лорак, яка мовчить про страшне терористичне вторгнення РФ в Україну і живе в країні-окупанті, замахнулася на легендарний хіт Вітні Г'юстон I Will always love you.

Співачка, яка відчайдушно намагається врятувати свою кар'єру в терористичній Росії, прийшла на шоу до актора Станіслава Ярушина, який прославився завдяки ролі Антона серіалу "Універ".

Там вона і спробувала повторити легендарний хіт, забувши про те, що вона Лорак, не Вітні.

І хоча куплет вона ще сяк-так витягнула, то на найвищих нотах, які з легкістю брала Вітні, Лорак зганьбилася і не потягнула. Вона майстерно відвернулася, спробувавши обіграти свій провал і перейшовши на сіп, все одно її провал був очевидним, незважаючи на всі старання ведучого.

Хто така Ані Лорак Ані Лорак - народна артистка України, яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "поза політикою". Лорак виховує доньку від турецького громадянина, а також зустрічається з інструктором йоги.

Зазначимо, раніше українська олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва розповіла про трагедію з кумою Ані Лорак. Багато років вони були близькими подругами, але тепер спортсменка розчарована продажністю Кароліни Куєк.

А також стало відомо, що Ані Лорак перервала траур за своїм батьком заради вечірки. Співачка без натяку на скорботу заявилася на День народження співака-путініста Філіпа Кіркорова.

