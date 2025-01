Дочка Лорак здивувала видатними формами та вищипаними бровами

Софія Началджіоглу активно демонструє своє дорослішання на публіку.

Дочка Лорак Софія вважає себе дорослою/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Ви дізнаєтеся:

Який вигляд має дочка Лорак

Що вона постить

Дочка колись української співачки Ані Лорак, яка зрадила рідну країну і живе в РФ, Софія Налчаджиоглу хвалиться своєю новознайденою зовнішністю.

З огляду на кількість фільтрів, якими дочка зрадниці Лорак прикриває свої фото, розгледіти, який вона має вигляд насправді - важко. Тим часом, можна побачити, як подорослішала дівчинка, як змінилися її знамениті "брежнєвські" брови.

Крім того, дочка Лорак також фотографує свою фігуру, вважаючи, що вона на фото має гарний і дорослий вигляд.

Дочка Лорак демонструє фігуру / Фото Instagram/sonchik_sk

Дочка Лорак веде світський спосіб життя в Москві / Фото Instagram/sonchik_sk

Ані Лорак - останні новини по темі

Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше зрадниця Лорак замахнулася на легендарний хіт Вітні Г'юстон I Will always love you. Співачка, яка відчайдушно намагається врятувати свою кар'єру в терористичній Росії, прийшла на шоу до актора Станіслава Ярушина, який прославився завдяки ролі Антона серіалу "Універ".

А також стало відомо, що Ані Лорак перервала траур за своїм батьком заради вечірки. Співачка без натяку на скорботу заявилася на день народження співака-путініста Філіпа Кіркорова.

