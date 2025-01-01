Дочка Лорак здивувала видатними формами та вищипаними бровами

Ви дізнаєтеся:
- Який вигляд має дочка Лорак
- Що вона постить
Дочка колись української співачки Ані Лорак, яка зрадила рідну країну і живе в РФ, Софія Налчаджиоглу хвалиться своєю новознайденою зовнішністю.
З огляду на кількість фільтрів, якими дочка зрадниці Лорак прикриває свої фото, розгледіти, який вона має вигляд насправді - важко. Тим часом, можна побачити, як подорослішала дівчинка, як змінилися її знамениті "брежнєвські" брови.
Крім того, дочка Лорак також фотографує свою фігуру, вважаючи, що вона на фото має гарний і дорослий вигляд.
Ані Лорак - останні новини по темі
Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше зрадниця Лорак замахнулася на легендарний хіт Вітні Г'юстон I Will always love you. Співачка, яка відчайдушно намагається врятувати свою кар'єру в терористичній Росії, прийшла на шоу до актора Станіслава Ярушина, який прославився завдяки ролі Антона серіалу "Універ".
А також стало відомо, що Ані Лорак перервала траур за своїм батьком заради вечірки. Співачка без натяку на скорботу заявилася на день народження співака-путініста Філіпа Кіркорова.
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