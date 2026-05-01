Популярна українська співачка розповіла, як схудла на 33 кг: назвала свою помилку

Валерія Форс розкрила несподіваний продукт, який роками заважав їй схуднути.

Valeriya Force розповіла про своє схуднення

Українська виконавиця Valeriya Force, учасниця шоу "Х-фактор" та Національного відбору на "Євробачення-2026", розповіла про те, як їй вдалося схуднути на 33 кілограми.

Про це співачка написала на своїй сторінці в Instagram.

"Я вам чесно скажу, я сама колись думала, що роблю все правильно. Типу: вівсянка вранці, фреш... ну і що, треба худнути, правильно? Ні. Я просто роками сама собі підвищувала рівень цукру і не розуміла, чому хочу постійно їсти", - розповідає артистка.

За її словами, свіжовичавлені соки – це взагалі окрема тема. "Ти випиваєш склянку і думаєш, що це щось легке і корисне, а насправді – це просто цукор, який потрапив у кров максимально швидко. Там немає клітковини, нічого не стримує це всмоктування. І організм реагує так само, як на солодке", – додала Валерія.

Вона також каже, що була впевнена, що робить "здоровий вибір", а потім дивувалася, чому вага не змінюється і чому вона голодна через годину.

"Коли я це прибрала, мені стало набагато легше контролювати апетит", - розповіла артистка.

Про особу: Valeriya Force Valeriya Force (справжнє ім'я — Валерія Симулик) — українська співачка та авторка пісень, яка здобула широку популярність у 2026 році як фіналістка українського Національного відбору на "Євробачення". Валерія народилася в Харкові. Вперше заявила про себе у 2014 році, ставши півфіналісткою 5-го сезону шоу "Х-Фактор" у віці 14 років. Після тривалої перерви в кар'єрі та переїзду до США вона повернулася на сцену під новим псевдонімом. На Національному відборі вона представила пісню "Open Our Hearts", у створенні якої брали участь володар "Греммі" саундпродюсер Вінні Вендітто та співачка Джамала. У лютому 2026 року стало відомо, що дядько співачки, який захищав Україну, зник безвісти в Донецькій області.

