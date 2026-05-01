Популярна українська співачка розповіла, як схудла на 33 кг: назвала свою помилку

Олена Кюпелі
1 травня 2026, 11:28
Валерія Форс розкрила несподіваний продукт, який роками заважав їй схуднути.
Valeriya Force розповіла про своє схуднення

Українська виконавиця Valeriya Force, учасниця шоу "Х-фактор" та Національного відбору на "Євробачення-2026", розповіла про те, як їй вдалося схуднути на 33 кілограми.

"Я вам чесно скажу, я сама колись думала, що роблю все правильно. Типу: вівсянка вранці, фреш... ну і що, треба худнути, правильно? Ні. Я просто роками сама собі підвищувала рівень цукру і не розуміла, чому хочу постійно їсти", - розповідає артистка.

Valeriya Force розповіла про схуднення

За її словами, свіжовичавлені соки – це взагалі окрема тема. "Ти випиваєш склянку і думаєш, що це щось легке і корисне, а насправді – це просто цукор, який потрапив у кров максимально швидко. Там немає клітковини, нічого не стримує це всмоктування. І організм реагує так само, як на солодке", – додала Валерія.

Вона також каже, що була впевнена, що робить "здоровий вибір", а потім дивувалася, чому вага не змінюється і чому вона голодна через годину.

Valeriya Force поділилася особистим

"Коли я це прибрала, мені стало набагато легше контролювати апетит", - розповіла артистка.

Раніше Главред повідомляв, що в Києві 36-річний чоловік під виглядом співробітника СБУ виманив у народної артистки України понад 128 тис. доларів і 400 тис. грн (близько 6 мільйонів гривень).

Раніше також відомий український співак MELOVIN розповів про те, що відбувається в його особистому житті після розриву з нареченим Петром Злотеєм. Як пояснив артист, він не відмовляє собі в побаченнях і нових знайомствах.

Про особу: Valeriya Force

Valeriya Force (справжнє ім'я — Валерія Симулик) — українська співачка та авторка пісень, яка здобула широку популярність у 2026 році як фіналістка українського Національного відбору на "Євробачення".

Валерія народилася в Харкові. Вперше заявила про себе у 2014 році, ставши півфіналісткою 5-го сезону шоу "Х-Фактор" у віці 14 років. Після тривалої перерви в кар'єрі та переїзду до США вона повернулася на сцену під новим псевдонімом.

На Національному відборі вона представила пісню "Open Our Hearts", у створенні якої брали участь володар "Греммі" саундпродюсер Вінні Вендітто та співачка Джамала.

У лютому 2026 року стало відомо, що дядько співачки, який захищав Україну, зник безвісти в Донецькій області.

Україна розраховує підписати угоду про вступ до ЄС у 2027 році - Качка

В Україні різко пригріє, але ненадовго: названо дату нового похолодання

Тернопіль під масованою атакою "Шахедів": у місті лунають вибухи

Одна склянка порошку в злив - як за ніч позбутися жиру та бруду в трубах

Росія офіційно приєднала до себе 1,5 млн км² території Китаю: як так сталось та коли

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці учня за партою за 14 с

Фінансові сюрпризи та нові знайомства: травень готує одному знаку великі зміни

Гривня раптово виросла: новий курс валют на 1 травня

