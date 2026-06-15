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Львівський блогер жбурнув запальничку у підлітків: поліція розслідує інцидент

Руслана Заклінська
15 червня 2026, 17:10
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Поліція відкрила справу проти 22-річного львівського блогера через травмування підлітка.
Львівський блогер жбурнув запальничку у підлітків: поліція розслідує інцидент
Поліція відкрила справу проти 22-річного львівського блогера / Колаж: Главред, фото: facebook.com/MVS.LVIV, instagram.com/andriy.gavryliv

Коротко:

  • Блогер кинув запальничку, яка влучила в голову хлопця
  • Підліток отримав травму, його мати звернулася до поліції
  • Блогер заперечує умисел і каже, що кинув у стіл

Поліція Львівщини розпочала кримінальне провадження щодо 22-річного львівського блогера Андрія Гавриліва після інциденту, внаслідок якого постраждав 13-річний підліток. Хлопець отримав травму голови після конфлікту в одному із закладів у Брюховичах. Про це у понеділок, 15 червня, повідомила поліція Львівської області.

За даними слідства, конфлікт стався 14 червня на літньому майданчику закладу "Чебуречна" у Брюховичах біля Львова. Як свідчать відео, оприлюднені в соцмережах, група підлітків почала вигукувати прізвище блогера, коли він зайшов до закладу, намагаючись привернути його увагу.

відео дня

Після цього, за словами свідків, Андрій Гаврилів розвернувся та жбурнув у бік компанії запальничку. Вона влучила у голову 13-річного хлопця. На оприлюднених фото видно закривавлену голову підлітка.

Позиція блогера

Сам Андрій Гаврилів у коментарі LVIV.MEDIA розповів, що підлітки нібито провокували його, вигукуючи образи та перекручуючи прізвище. За його словами, він не реагував на перші вигуки, однак після повторних образ у бік нього та його родини відреагував емоційно.

Блогер стверджує, що кинув запальничку в бік столу, а не в підлітка, і заперечує умисний характер травмування. Також він заявив, що предмет був пластиковим і не міг спричинити серйозну травму.

"Те, що пишуть, що я кинув йому в голову, - я не знаю, що в нього з головою. Запальничка була кинута в стіл. Це пластикова запальничка, нереально щось комусь нашкодити. І, може, не знаю, той хлопчик дьоргувся, коли я кидав запальничку в стіл, вдарився до альтанки, бо він стояв біля стовпа" - сказав Гаврилів.

Реакція поліції

У поліції повідомили, що до правоохоронців звернулася мати постраждалого 13-річного хлопця. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України - умисне легке тілесне ушкодження.

Санкція статті передбачає штраф, громадські або виправні роботи. Наразі триває досудове розслідування, призначено судово-медичну експертизу потерпілому, встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, що львівському блогеру заборонили в’їзд до Польщі на 5 років після поїздки до заповідної зони біля Морського Ока, де рух авто заборонений. Андрій Гаврилів одразу перепросив і запевнив, що шкоди не завдав, проте реакція влади була жорсткою.

Також раніше повідомлялося, що відомий блогер Ніколас Карма переніс небезпечну операцію через травму шийному відділі хребта. Попри ризики втручання, він не відступив і зміг відновити рух пальців.

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Про джерело: поліція Львівської області

Головне управління Національної поліції у Львівській області — територіальний орган Національної поліції України, який забезпечує охорону правопорядку, боротьбу зі злочинністю та захист прав і свобод громадян на території Львівщини. Установа входить до системи Національної поліції України, що підпорядковується Міністерству внутрішніх справ України.

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