Прихильниця Путіна Циганова вважає, що він може привласнити собі пісні Алли Пугачової.

Скандально відома своїми божевільними ідеями та затятим путінізмом – співачка Віка Циганова накинулася на пісні іншої російської співачки Алли Пугачової.

Як пишуть російські пропагандисти, вона висловила бажання виконувати композиції з репертуару примадонни російської естради.

Оскаженіла російська фашистка аргументує свою позицію тим, що музичні твори не повинні зникати з культурного обігу через обставини, пов'язані з їхнім первинним виконавцем. Циганова вважає пісні Пугачової спадщиною, яка їй не належить.

"Насправді хороші пісні завжди повинні звучати, їх треба співати. Це ж пісенна спадщина, яка не просто належить цій Примадонні. Їх складали композитори, поети. І лише тому, що людина зрадила батьківщину і виїхала, ці пісні не повинні переставати звучати", — сказала путіністка Віка Циганова.

Більше того, Циганова, згадати пісні якої досить важко, хоче співати не всі пісні артистки, а лише деякі. "У Алли Пугачової не було патріотичних пісень. Там в основному все було про себе кохану. Але, звичайно, це співзвучно кожній людині. Але якісь пісні так, могла б взяти собі. Я в дитинстві дуже любила пісню "Цей світ", яку написав Леонід Петрович Дербенев, "Куди зникає дитинство", — додала путіністка Циганова.

Про особу: Алла Пугачова Алла Пугачова — радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

