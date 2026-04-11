На пісні Пугачової "розкатала губу" розлючена співачка-прихильниця Путіна

Коротко:
- На які пісні претендує фашистка Циганова
- Що вона заявила
Скандально відома своїми божевільними ідеями та затятим путінізмом – співачка Віка Циганова накинулася на пісні іншої російської співачки Алли Пугачової.
Як пишуть російські пропагандисти, вона висловила бажання виконувати композиції з репертуару примадонни російської естради.
Оскаженіла російська фашистка аргументує свою позицію тим, що музичні твори не повинні зникати з культурного обігу через обставини, пов'язані з їхнім первинним виконавцем. Циганова вважає пісні Пугачової спадщиною, яка їй не належить.
"Насправді хороші пісні завжди повинні звучати, їх треба співати. Це ж пісенна спадщина, яка не просто належить цій Примадонні. Їх складали композитори, поети. І лише тому, що людина зрадила батьківщину і виїхала, ці пісні не повинні переставати звучати", — сказала путіністка Віка Циганова.
Більше того, Циганова, згадати пісні якої досить важко, хоче співати не всі пісні артистки, а лише деякі. "У Алли Пугачової не було патріотичних пісень. Там в основному все було про себе кохану. Але, звичайно, це співзвучно кожній людині. Але якісь пісні так, могла б взяти собі. Я в дитинстві дуже любила пісню "Цей світ", яку написав Леонід Петрович Дербенев, "Куди зникає дитинство", — додала путіністка Циганова.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Про особу: Алла Пугачова
Алла Пугачова — радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред