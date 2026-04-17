"Одні аб'юзери були": відома співачка зізналася у зрадах

Відома українська співачка Lama відверто розповіла про своє особисте життя і зізналася у зрадах. В інтерв'ю програмі "55 на 5" артистка повідомила, що часто обирала чоловіків-тиранів.
Lama пояснила свою тягу до абʼюзерів тим, що дівчата часто обирають нестабільних чоловіків заради яскравих емоцій у стосунках. На думку виконавиці, без такого досвіду вона не змогла б займатися творчістю. Однак наслідки таких напружених стосунків не оминули знаменитість — артистка почала страждати на неврози.
"Так, у мене були тільки абʼюзери. Я жартую. Але нас, дівчат, в основному, тягне куди? До тиранів, абʼюзерів, щоб ми пройшли якийсь досвід. З "правильними" чоловіками ми не так розвиваємося. Це й не цікаво, без екшену. Я б пісень не писала, якби у мене не було таких стосунків. Вони вбивають твою нервову систему, але так виховують, що ти потім розумієш, якою людина має бути", — розповіла співачка.
Зірка визнала, що й сама не була ангелом у стосунках. Артистка чесно розповіла про зради партнерам і визнала, що зараз не повторила б такої помилки.
"Було таке. Я розумію, що інакше це не могло б бути, тому що в той час моя душа була розвинена саме на такому етапі, як тоді. Я іншою не могла бути. Зараз я б уже такого точно не зробила, тому що пройшла всі ці етапи, зрозуміла, духовно виросла, і все було б інакше, це точно", — поділилася Lama.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що Іван Охлобистін, відомий своєю активною підтримкою політики Кремля, несподівано виступив із критикою планів російської влади щодо ізоляції інтернету. Зірка "Інтернів" висловив обурення спробою повернути його в СРСР.
Також Олег Винник пояснив, чому протягом тридцяти років приховував свою дружину Таюне від громадськості. На думку виконавця, він був готовий особисто зіткнутися з негативом, але його головним завданням було не допустити, щоб під ударом опинилася його родина.
Вас може зацікавити:
- "Гойде" настав кінець: Охлобистін повстав проти Путіна
- Вікторія Бекхем вперше заговорила про сварку з сином
- Без уколів: українська актриса розповіла, як швидко скинула 17 кілограмів
Про особу: Lama
Lama (справжнє ім'я — Наталія Дзеньків) — українська співачка, авторка пісень і засновниця однойменного поп-рок-гурту (2005). Випустила три альбоми та дві збірки. Робила перерву в кар'єрі, але повернулася до активної творчості та виступів під час повномасштабної війни.
