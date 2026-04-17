"Одні аб'юзери були": відома співачка зізналася у зрадах

Лама відверто розповіла про свої непрості стосунки.

Lama — особисте життя

Lama зізналася у зрадах

Чому співачка обирала чоловіків-абʼюзерів

Відома українська співачка Lama відверто розповіла про своє особисте життя і зізналася у зрадах. В інтерв'ю програмі "55 на 5" артистка повідомила, що часто обирала чоловіків-тиранів.

Lama пояснила свою тягу до абʼюзерів тим, що дівчата часто обирають нестабільних чоловіків заради яскравих емоцій у стосунках. На думку виконавиці, без такого досвіду вона не змогла б займатися творчістю. Однак наслідки таких напружених стосунків не оминули знаменитість — артистка почала страждати на неврози.

"Так, у мене були тільки абʼюзери. Я жартую. Але нас, дівчат, в основному, тягне куди? До тиранів, абʼюзерів, щоб ми пройшли якийсь досвід. З "правильними" чоловіками ми не так розвиваємося. Це й не цікаво, без екшену. Я б пісень не писала, якби у мене не було таких стосунків. Вони вбивають твою нервову систему, але так виховують, що ти потім розумієш, якою людина має бути", — розповіла співачка.

Зірка визнала, що й сама не була ангелом у стосунках. Артистка чесно розповіла про зради партнерам і визнала, що зараз не повторила б такої помилки.

"Було таке. Я розумію, що інакше це не могло б бути, тому що в той час моя душа була розвинена саме на такому етапі, як тоді. Я іншою не могла бути. Зараз я б уже такого точно не зробила, тому що пройшла всі ці етапи, зрозуміла, духовно виросла, і все було б інакше, це точно", — поділилася Lama.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про особу: Lama Lama (справжнє ім'я — Наталія Дзеньків) — українська співачка, авторка пісень і засновниця однойменного поп-рок-гурту (2005). Випустила три альбоми та дві збірки. Робила перерву в кар'єрі, але повернулася до активної творчості та виступів під час повномасштабної війни.

