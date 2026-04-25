"Готова Камалія до зятя": співачка розповіла про особисте життя дочок

Камалія з'явилася на червоній доріжці разом зі своїми чарівними доньками.

https://glavred.net/stars/gotova-kamaliya-k-zyatyu-pevica-rasskazala-o-lichnoy-zhizni-docherey-10759490.html Посилання скопійоване

Як виглядають доньки Камалії / колаж: Главред, фото: instagram.com, Камалія

Ви дізнаєтеся:

Що відбувається в особистому житті дочок Камалії

Які у них плани на майбутнє

Відома українська співачка Камалія з'явилася з родиною на червоній доріжці і показала світу вже зовсім дорослих дочок Арабеллу та Мірабеллу. В інтерв'ю "Наодинці з гламуром" артистка розповіла про особисте життя дочок.

Під час інтерв'ю журналістка поцікавилася, чи є в Арабелли та Мірабелли вже хлопці і чи знайома з ними зіркова мама.

відео дня

"Чи готова Камалія вже до зятя?", — жартома запитала вона.

Камалія з колишнім чоловіком і доньками / фото: instagram.com, Камалія

Камалія не стала заперечувати, що у дівчат вже є друзі чоловічої статі та шанувальники. Артистка зробила акцент на вихованні дочок і підкреслила, що все має відбуватися вчасно. Зараз Арабелла і Мірабелла зосереджені на навчанні.

"Друзі є, хлопці, звичайно. Але я їх вчу, щоб вони не поспішали, бо все має свій час", — відповіла Камалія.

Камалія показала дорослих дочок / фото: instagram.com, Камалія

Дівчата також підтвердили, що не поспішають заводити стосунки. У дочок Камалії є свої амбітні плани на майбутнє — наприклад, Мірабелла поставила собі за мету участь в Олімпійських іграх з кінного спорту.

"Я хочу стати бізнес-леді і в майбутньому поїхати на Олімпіаду з кінного спорту. Коли мені буде 25–27 років", — повідомила дівчина.

Камалія / інфографіка: Главред

Останні новини шоу-бізнесу

Про особу: Камалія Камалія — українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" — була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред