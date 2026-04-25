"Готова Камалія до зятя": співачка розповіла про особисте життя дочок

Христина Трохимчук
25 квітня 2026, 13:16
Камалія з'явилася на червоній доріжці разом зі своїми чарівними доньками.
Як виглядають дочки Камалії
Як виглядають доньки Камалії / колаж: Главред, фото: instagram.com, Камалія

Відома українська співачка Камалія з'явилася з родиною на червоній доріжці і показала світу вже зовсім дорослих дочок Арабеллу та Мірабеллу. В інтерв'ю "Наодинці з гламуром" артистка розповіла про особисте життя дочок.

Під час інтерв'ю журналістка поцікавилася, чи є в Арабелли та Мірабелли вже хлопці і чи знайома з ними зіркова мама.

"Чи готова Камалія вже до зятя?", — жартома запитала вона.

Камалія з чоловіком і доньками
Камалія з колишнім чоловіком і доньками / фото: instagram.com, Камалія

Камалія не стала заперечувати, що у дівчат вже є друзі чоловічої статі та шанувальники. Артистка зробила акцент на вихованні дочок і підкреслила, що все має відбуватися вчасно. Зараз Арабелла і Мірабелла зосереджені на навчанні.

"Друзі є, хлопці, звичайно. Але я їх вчу, щоб вони не поспішали, бо все має свій час", — відповіла Камалія.

Камалія показала своїх дорослих дочок
Камалія показала дорослих дочок / фото: instagram.com, Камалія

Дівчата також підтвердили, що не поспішають заводити стосунки. У дочок Камалії є свої амбітні плани на майбутнє — наприклад, Мірабелла поставила собі за мету участь в Олімпійських іграх з кінного спорту.

"Я хочу стати бізнес-леді і в майбутньому поїхати на Олімпіаду з кінного спорту. Коли мені буде 25–27 років", — повідомила дівчина.

Камалія
Камалія / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що навколо нового Холостяка В'ячеслава Кравцова спалахнув перший скандал. Відразу після того, як СТБ представив героя 15-го сезону, блогерка Нателла Кірс звернула увагу на те, що баскетболіст грав за російську команду.

Також українські актори оплакують загибель продюсерки Вікторії Бобрової. Захисниця служила в ЗСУ офіцером відділення комунікацій. Свої співчуття в соцмережах висловили Ольга Сумська, Анна Кошмал, Олена Світлицька та інші зірки.

Про особу: Камалія

Камалія — українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. Заслужена артистка України.

За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".

У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" — була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

