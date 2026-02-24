До річниці повномасштабної війни: Ротару залишила потужне послання українцям

Софія Ротару глибоко передала суть українського опору.

Софія Ротару зараз - думка співачки про війну в Україні / колаж: Главред, фото: facebook.com/sofiarotaru.official

Коротко:

Софія Ротару відреагувала на річницю повномасштабної війни в Україні

Зірка підтримує рідну країну

24 лютого 2022 року країна-окупант розв'язала проти України повномасштабну війну. З того часу минуло 4 роки. Чотири роки стійкості українського народу, прагнення свободи і віри в незалежне безхмарне майбутнє.

Сумну річницю у своєму блозі в Instagram відзначила Софія Ротару. Вона підтримує Україну в її боротьбі з окупантом.

У день початку повномасштабної війни в Україні Софія Михайлівна опублікувала символічний пост - перші весняні квіти жовтого і синього відтінків, які пробиваються розквітають на руїнах міста. Так український народ пробивається назустріч завтрашньому дню всупереч військовій агресії рф.

Софія Ротару зараз - думка співачки про війну в Україні / фото: facebook.com/sofiarotaru.official

Про персону: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська й українська естрадна співачка (сопрано) та акторка. Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

