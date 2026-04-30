Вкрав 6 мільйонів: псевдоспівробітник СБУ обдурив народну артистку

Зловмисник зателефонував 75-річній киянці та представився співробітником СБУ.

Зловмисник обдурив народну артистку

У Києві 36-річний чоловік під виглядом співробітника СБУ виманив у народної артистки України понад 128 тис. доларів і 400 тис. грн (близько 6 мільйонів гривень).

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Виявилося, що зловмисник зателефонував 75-річній киянці та представився співробітником СБУ. Він заявив, що жінка нібито підозрюється у державній зраді, а її заощадження мають пройти перевірку на предмет російського походження. Щоб жінка повірила, їй надсилали підроблені повістки та проводили через відеозв'язок так звані обшуки.

Повіривши їм, жінка передала 128 тис. доларів США, а згодом після повторного дзвінка ще й передала 400 тис. грн, - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що фігурантом є 36-річний мешканець Сумщини, який через валютний обмін перерахував гроші артистки на криптогаманець третіх осіб. При цьому він залишив собі 900 доларів.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 190 КК України – співучасть у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави понад 3,3 млн грн. Йому загрожує до 12 років за ґратами.

Правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми.

