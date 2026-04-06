"Постраждав": Melovin повідомив про руйнування в будинку після атаки РФ

Одеса опинилася під ударом терористичної армії РФ.

https://glavred.net/starnews/postradal-melovin-soobshchil-o-razrusheniyah-v-dome-posle-ataki-rf-10754645.html Посилання скопійоване

MELOVIN — удар по Одесі

Ви дізнаєтеся:

Росія провела масштабну атаку на Одесу

Що сталося з будинком Melovin

У ніч на 6 квітня російська армія атакувала мирних жителів Одеси ударними дронами. В результаті удару постраждали житлові будинки, дитячий садок та об'єкт енергетичної інфраструктури. Відомий український співак Melovin у своєму Telegram-каналі повідомив, що його родина також зіткнулася з наслідками атаки РФ.

За словами артиста, від російського удару постраждав його батьківський дім. Melovin опублікував кадри наслідків нічної атаки і розповів про руйнування, які спричинив удар безпілотників РФ. У будинку, де ріс співак, ударною хвилею вибило вікна.

відео дня

Батьківський будинок Melovin постраждав від російського удару

"Одеса… мої співчуття родинам загиблих. Батьківський дім в Одесі також постраждав, залишившись без вікон", — написав Melovin.

Співак одразу заспокоїв фанатів і заявив, що обійшлося без найгіршого. Рідні артиста залишилися живі.

"Всі живі. Всіх обіймаю", — поділився виконавець.

Що сталося з будинком Melovin

Атака на Одесу 6 квітня

У ніч на понеділок, 6 квітня, Одеса зазнала масованої атаки російських окупантів, в результаті якої загинули три людини, а кількість постраждалих зросла до 15. За інформацією Президента України Володимира Зеленського, під удар потрапили житлові будинки, дитячий садок і районна електропідстанція. Через пошкодження енергетичного об'єкта тисячі сімей залишилися без електропостачання.

MELOVIN

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Про особу: Меловін MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997 р., Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Меловін зробив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред