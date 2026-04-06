"Постраждав": Melovin повідомив про руйнування в будинку після атаки РФ

Христина Трохимчук
6 квітня 2026, 14:17
Одеса опинилася під ударом терористичної армії РФ.
MELOVIN — удар по Одесі
Ви дізнаєтеся:

  • Росія провела масштабну атаку на Одесу
  • Що сталося з будинком Melovin

У ніч на 6 квітня російська армія атакувала мирних жителів Одеси ударними дронами. В результаті удару постраждали житлові будинки, дитячий садок та об'єкт енергетичної інфраструктури. Відомий український співак Melovin у своєму Telegram-каналі повідомив, що його родина також зіткнулася з наслідками атаки РФ.

За словами артиста, від російського удару постраждав його батьківський дім. Melovin опублікував кадри наслідків нічної атаки і розповів про руйнування, які спричинив удар безпілотників РФ. У будинку, де ріс співак, ударною хвилею вибило вікна.

"Одеса… мої співчуття родинам загиблих. Батьківський дім в Одесі також постраждав, залишившись без вікон", — написав Melovin.

Співак одразу заспокоїв фанатів і заявив, що обійшлося без найгіршого. Рідні артиста залишилися живі.

"Всі живі. Всіх обіймаю", — поділився виконавець.

Атака на Одесу 6 квітня

У ніч на понеділок, 6 квітня, Одеса зазнала масованої атаки російських окупантів, в результаті якої загинули три людини, а кількість постраждалих зросла до 15. За інформацією Президента України Володимира Зеленського, під удар потрапили житлові будинки, дитячий садок і районна електропідстанція. Через пошкодження енергетичного об'єкта тисячі сімей залишилися без електропостачання.

Раніше Главред повідомляв, що шоумен Діма Коляденко вирішив публічно привітати свою колишню кохану Ірину Білик з її особливим днем. У своєму Instagram артист опублікував зворушливе послання, присвячене 56-річчю співачки, і показав її рідкісний знімок.

Також популярний ведучий і волонтер Сергій Притула поділився зворушливими кадрами зі своїми дітьми. На фото видно, як нащадки шоумена від двох різних шлюбів дружно проводять час разом. Також Притула гостро відповів на поради щодо виховання дітей у коментарях.

Про особу: Меловін

MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997 р., Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Меловін зробив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Melovin новини шоу бізнесу
