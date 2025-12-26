Луї, який обожнює шоколад, затьмарив усіх на прогулянці: нова витівка принца

Принц Луї вхопився за величезну шоколадну цукерку.

Кейт Міддлтон і принц Вільям, а також харизматичний принц Луї / Колаж Главред, фото Instagram/princeandprincessofwales

Коротко:

Чим цього разу відзначився Луї

Як він розсмішив народ

Принц-пустун знову відзначився. Семирічний принц Луї продемонстрував свою любов до солодкого під час щорічного різдвяного свята королівської родини в четвер.

Як пише Page Six, принц був присутній на церковній службі в Сандрінґемі та привітав присутніх разом зі своїми членами сім'ї, включно з бабусею та дідусем, королем Чарльзом та королевою Каміллою, батьками принца Вільяма та Кейт Міддлтон, а також братом та сестрою, принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою.

Принц Вільям з дітьми / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Коли один із присутніх вручив Луї гігантське шоколадне яйце Lindor, той обійняв солодощі, виглядаючи дуже задоволеним.

43-річний Вільям першим прийняв подарунок, але маленький любитель шоколаду вихопив його у батька, чим розсмішив Вільяма.

Принц Луї швидко схопив свій шоколадний презент від свого Papa. Мені подобається, яким щасливим і схвильованим він був. Благослови його! ?? pic.twitter.com/fk271Vdyys - Anna (@tokkianami) 25 грудня 2025 року

12-річний Джордж і 10-річна Шарлотта також прийняли подарунки та квіти від присутніх.

Принц Луї Уельський поділився різдвяною шоколадною коробкою Codbury Christmas Chocolate Box зі своїми сестрою та братом



?reincokz pic.twitter.com/YbiqH2zTA2 - ?Sarahsecret (@sarahdiaryz) December 25, 2025

Цей вірусний вчинок Луї - останній у довгій низці його кумедних витівок, які часто привертають до нього увагу, оскільки він часто демонструє кумедну хлоп'ячу поведінку на офіційних заходах.

Про персону: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

