Кейт Міддлтон жорстко приструнила молодшого сина Луї

Принцеса суворо гримнула на малюка, а читачі по губах розшифрували, що ж сказала Кейт на церемонії виносу прапора

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Кейт Міддлтон і принц Вільям, а також харизматичний принц Луї / Колаж Главред, фото Instagram/princeandprincessofwales

Коротко:

Що сказала Кейт Міддлтон синові

Як відреагував принц Луї

Кейт Міддлтон жорстко відреагувала на чергові пустощі свого наймолодшого і найхаризматичнішого сина Луї.

Принцеса суворо гримнула на малюка, а читачі по губах розшифрували, що ж сказала Кейт на церемонії виносу прапора. Виявилося, що у принцеси Уельської було одне просте прохання до малюка, перш ніж вони вирушили назад у Букінгемський палац після прольоту Червоних стріл, пише Page Six.

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"Державний гімн. Луї, встань", - цитує Кейт Джеремі Фрімена, який читає по губах.

Принц Луї на коронація Чарльза / Скриншот YouTube

Потім молодий принц випростався і зосередився на співі державного гімну.

Тим часом Луї, зокрема, не виставляв свої звичайні витівки напоказ на щорічному заході на честь офіційного дня народження британського монарха.

Принц Вільям із дітьми / Фото Instagram/princeandprincessofwales

У попередні роки він частенько потрапляв у заголовки газет, закриваючи вуха, висовуючи язик і роблячи багато іншого.

Фото Кейт Міддлтон, яка суворо заговорила з Луї, можна подивитися тут

Поява матері трьох дітей на параді Trooping the Colour минулими вихідними стала її першою відтоді, як у січні вона оголосила, що перебуває в стані ремісії після раку.

У суботу вранці вона, здавалося, була в прекрасному настрої, їдучи в королівській кареті під час церемонії, розмовляючи і сміючись зі своїми дітьми.

Міддлтон була помічена розмовляючою і усміхненою зі своїми дітьми, коли вони прямували в Букінгемський палац.

інфографіка Кейт Міддлтон / Інфографіка Главред

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Нещодавно Главред писав про те, що Кейт Міддлтон повернулася в лікарню, де лікувала рак. Там вона зустрілася з пацієнтами, щоб висловити свою підтримку і особисто подякувати персоналу за їхню "виняткову турботу, підтримку і співчуття" за останні 12 місяців.

Зі свого боку принц Вільям також показав неймовірно стильну і свіжу Кейт. Він опублікував зворушливу публікацію до 43-річчя своєї "неймовірної" дружини.

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Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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