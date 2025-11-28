Худючу Кейт Міддлтон зняли під час королівського візиту

Принцеса Вельська з'явилася на публіці, де вигуляла свою стильну сукню.

https://glavred.net/starnews/hudyushchuyu-keyt-middlton-zasnyali-vo-vremya-korolevskogo-vizita-10719491.html Посилання скопійоване

Кейт Міддлтон з дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Коротко:

Як зараз виглядає Кейт Міддлтон

У якій сукні вона з'явилася

Кейт Міддлтон продемонструвала свій новий образ.

На початку цього місяця принцеса Уельська з'явилася в Центрі Анни Фрейд у Лондоні, продемонструвавши свої нові меліровані пасма і сильну худорлявість.

відео дня

Як пише Enews, 43-річна принцеса доповнила свої нові, світліші локони синьою сукнею в ламану клітинку, поясом і коміром з прикрасами, а також невеликою коричневою сумочкою і сріблястими туфлями на підборах.

Фасон сукні підкреслив надто струнку фігуру принцеси, витягнувши візуально її силует.

Подивитися фото Кейт Міддлтон можна тут

Прямуючи до благодійної організації, що займається проблемами психічного здоров'я дітей, Кейт тепло привітала співробітників організації і сяяла посмішкою, розглядаючи все, що відбувається.

Кейт Міддлтон повертається до звичайного життя / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Королівський вихід Кейт відбувся після того, як вона пояснила сенс своєї нової зачіски, яку вона продемонструвала раніше цього місяця.

Однак новий образ, очевидно, анітрохи не змінив те, що дорого Кейт. На тлі боротьби з раком, про яку вона вперше розповіла в березні минулого року, член королівської сім'ї наголосила на своїй надії повернутися до благодійної діяльності якомога швидше після лікування.

"Моя робота завжди приносила мені глибоку радість, - пояснила Кейт у своїй заяві в березні 2024 року, - і я з нетерпінням чекаю повернення, коли зможу, але зараз я повинна зосередитися на повному одужанні".

Однак, повідомивши про завершення лікування і настання ремісії, Кейт зізналася, що життя так і не повернулося до колишнього.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв, Кейт Міддлтон вперше з вересня, коли вона дебютувала з новим сяючим образом, розповіла, чому її волосся стало трохи світлішим.

Раніше російська співачка Слава, у якої нещодавно помітили проблеми з психічним здоров'ям, поскандалила зі співачкою-путіністкою Ларисою Доліною, яка також ненавидить Україну, як її психічно-нестабільна колега.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред