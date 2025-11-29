Багато криків: Вільям розповів, що любити робити з Кейт

Виявилося, що Кейт Міддлтон любить по-холодніше.

Кейт Міддлтон любить екстрим/ Колаж Главред, фото Instagram/princeandprincessofwales

Яке незвичайне хобі у Кейт Міддлтон

Що про це думає принц Вільям

Принц Вільям і Кейт Міддлтон, можливо, більш спокійні, ніж ви думаєте.

Принц Уельський розповів, що одне з улюблених занять для нього та його дружини - занурення в полярну воду.

"Після цього почуваєшся чудово", - сказав він під час прогулянки пляжем із членами Молодіжної океанічної мережі Товариства охорони морського середовища в Колвін-Бей.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон / фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Як пише Page Six, раніше у випуску подкасту The Good, The Bad & The Rugby за вересень 2023 року вона розповіла про свою любов до плавання в холодній воді, яку Вільям вважав "божевільною".

"Я люблю всі види спорту. Я взагалі люблю всі види спорту. Обожнюю плавання. Плавання в холодній воді", - сказала вона, перш ніж чоловік перебив її, сказавши: "Що холодніше, то краще".

"Чим холодніше, тим краще. Мені це дуже подобається", - погодилася вона. "До такої міри, що Вільям каже: "Кетрін, ти збожеволіла"", - розсміялася Міддлтон. "Темно, йде дощ, і я піду шукати холодну воду".

Кейт Міддлтон та ще пустунка/ фото: instagram.com, princeandprincessofwales

У вільний час королівське подружжя також любить проводити час зі своїми трьома дітьми: 12-річним принцом Джорджем, 10-річною принцесою Шарлоттою і 7-річним принцом Луї.

У вересні батьки здивували своїх дітей "чарівною" поїздкою на знімальний майданчик "Гаррі Поттера".

Про персону: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

