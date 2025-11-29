Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Багато криків: Вільям розповів, що любити робити з Кейт

Олена Кюпелі
29 листопада 2025, 10:53
60
Виявилося, що Кейт Міддлтон любить по-холодніше.
Кейт Міддлтон змінила зачіску і колір волосся
Кейт Міддлтон любить екстрим/ Колаж Главред, фото Instagram/princeandprincessofwales

Коротко:

  • Яке незвичайне хобі у Кейт Міддлтон
  • Що про це думає принц Вільям

Принц Вільям і Кейт Міддлтон, можливо, більш спокійні, ніж ви думаєте.

Принц Уельський розповів, що одне з улюблених занять для нього та його дружини - занурення в полярну воду.

відео дня

"Після цього почуваєшся чудово", - сказав він під час прогулянки пляжем із членами Молодіжної океанічної мережі Товариства охорони морського середовища в Колвін-Бей.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон
Принц Вільям і Кейт Міддлтон / фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Як пише Page Six, раніше у випуску подкасту The Good, The Bad & The Rugby за вересень 2023 року вона розповіла про свою любов до плавання в холодній воді, яку Вільям вважав "божевільною".

"Я люблю всі види спорту. Я взагалі люблю всі види спорту. Обожнюю плавання. Плавання в холодній воді", - сказала вона, перш ніж чоловік перебив її, сказавши: "Що холодніше, то краще".

"Чим холодніше, тим краще. Мені це дуже подобається", - погодилася вона. "До такої міри, що Вільям каже: "Кетрін, ти збожеволіла"", - розсміялася Міддлтон. "Темно, йде дощ, і я піду шукати холодну воду".

Принц Вільям, Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон та ще пустунка/ фото: instagram.com, princeandprincessofwales

У вільний час королівське подружжя також любить проводити час зі своїми трьома дітьми: 12-річним принцом Джорджем, 10-річною принцесою Шарлоттою і 7-річним принцом Луї.

У вересні батьки здивували своїх дітей "чарівною" поїздкою на знімальний майданчик "Гаррі Поттера".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав про Кейт Міддлтон, яка продемонструвала свій новий образ. На початку цього місяця принцеса Уельська з'явилася в Центрі Анни Фрейд у Лондоні, продемонструвавши свої нові меліровані пасма і сильну худорлявість.

Легендарна канадська співачка Селін Діон, яка 2022 року поставила на паузу громадське життя та кар'єру через рідкісний неврологічний розлад, синдром м'язової скутості, потішила шанувальників новим відео.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Кейт Міддлтон новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Зірвано усі плани Путіна": ЗСУ зупинили окупантів у важливому місті

"Зірвано усі плани Путіна": ЗСУ зупинили окупантів у важливому місті

12:31Фронт
Київ відправив в США важливу делегацію: хто обговорюватиме мирний план Трампа

Київ відправив в США важливу делегацію: хто обговорюватиме мирний план Трампа

11:29Війна
Ледь не задихнулися у квартирах: мешканці Києва розповіли про пережиту атаку

Ледь не задихнулися у квартирах: мешканці Києва розповіли про пережиту атаку

11:25Україна
Реклама

Популярне

Більше
Євро і долар різко злетів: новий курс валют на 1 грудня

Євро і долар різко злетів: новий курс валют на 1 грудня

Скоро буде масований обстріл: монітори назвали об'єкти, які можуть бути під ударом

Скоро буде масований обстріл: монітори назвали об'єкти, які можуть бути під ударом

Заборонений зв’язок гетьмана: що відомо про стосунки Мазепи з 16-річною похресницею

Заборонений зв’язок гетьмана: що відомо про стосунки Мазепи з 16-річною похресницею

Чому в СРСР паркет клали саме "ялинкою": причина, про яку ніхто не здогадується

Чому в СРСР паркет клали саме "ялинкою": причина, про яку ніхто не здогадується

РФ понад 8 годин масовано атакує Київ: частина столиці залишилася без світла

РФ понад 8 годин масовано атакує Київ: частина столиці залишилася без світла

Останні новини

12:34

Чотири інгредієнти - і шедевр готовий: рецепт божественного салату на Новий рік

12:31

"Зірвано усі плани Путіна": ЗСУ зупинили окупантів у важливому місті

12:29

Як вибрати живу ялинку, яка простоїть до Старого Нового року

12:15

Гороскоп Таро на завтра 30 листопада: Ракам - вчитися, Рибам - не дозволяти

11:56

"Немов залицяльник": Тіна Кароль показалася із сином у спокусливому вбранніВідео

Дорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудняДорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудня
11:56

Масована атака РФ по Києву: скільки ракет і дронів знищила ППО

11:29

Київ відправив в США важливу делегацію: хто обговорюватиме мирний план Трампа

11:25

Ледь не задихнулися у квартирах: мешканці Києва розповіли про пережиту атакуФото

10:56

На кого чекає рік великих грошей та кохання: помісячний прогноз Таро на 2026-йВідео

Реклама
10:53

Багато криків: Вільям розповів, що любити робити з Кейт

10:48

Восени чи навесні: коли краще обрізати виноградВідео

10:43

"Яка ніч важка": українські зірки звернулись до прихильників після атаки на Київ

10:38

Які 4 знаки зодіаку отримають неймовірний прибуток: гороскоп на грудень 2025 року

10:27

В Україні знеструмлено понад півмільйона споживачів: хто і де залишився без світла

10:25

Багато загиблих і поранених: Зеленський повідомив про трагічні наслідки атаки РФФото

09:48

Комунальні тарифи з 1 грудня: до чого готуватися українцям

09:40

В небі червоний вогонь, а місцеві здригались від вибухів: Росію атакували дрони

09:28

Гороскоп на завтра 30 листопада: Ракам - стрес, Скорпіонам - особливе знайомство

08:30

Рік, коли ви розправите крила: доленосний Таро-прогноз для Близнюків на 2026-й

08:13

Полум'я охопило житлові будинки: РФ масовано атакує Київ ракетами і дронамиФото

Реклама
08:10

Чому "план Трампа" Путіну не сподобавсяПогляд

07:56

РФ понад 8 годин масовано атакує Київ: частина столиці залишилася без світла

07:33

Горіли будинки, зносило цілі поверхи: РФ масовано атакувала Україну, є жертвиФото

07:06

У повітрі МіГи та летить табун ракет: Київ під масованим ударом РФ

06:36

Повний Таро-розклад на 2026 рік для Тельців: названо два грошові місяціВідео

05:50

Складна головоломка на IQ: тільки пильні зможуть виявити приховане число 53

05:47

На смак просто бомба: рецепт дуже лінивого яблучного штруделя

05:15

"Абсолютно не радий": путініст Лепс пожалівся на непатріотичних дітей

04:30

Всесвіт покаже правильний напрямок: трьох знаків зодіаку вже чекає достаток

03:45

Банани залишаються жовтими навіть через 26 днів: блогерка розкрила незвичайний лайфхак

02:52

Знайдено таємничий об'єкт біля Стоунхенджа: знахідка перевертає історію

01:48

РФ масовано б'є по Києву: що відомо про постраждалих і прильотиВідео

00:49

Потужний удар Сил оборони: у Криму підірвано КП, місця зберігання БпЛА та об'єкти ППО РФ

28 листопада, п'ятниця
23:59

Забрала швидка: що трапилося в "Холостяку" перед церемонією троянд

23:16

Погода підготувала нову порцію дощів: де вдарить "мінусова" температура

22:57

Заборонений зв’язок гетьмана: що відомо про стосунки Мазепи з 16-річною похресницею

22:51

Українців попередили про нове зростання цін: які продукти подорожчають швидше за всіх

22:27

"Масштаби брехні вражають": Сирський розкрив реальну ситуацію в Куп’янську

22:07

"Не бачу сенсу": Тарас Цимбалюк різко відправив учасницю "Холостяка" додому

21:58

Потужні пожежі в морі: біля берегів Туреччини підірвано два танкери "тіньового флоту" РФ

Реклама
21:47

Скоро в Україні подорожчають основні види м'яса: на скільки виросте ціна

21:31

Як швидко почистити злив у раковині: дешевий засіб, який є вдома в кожного

21:24

Чому 29 листопада треба взяти в борг, аби привернути добробут: яке церковне свято

21:20

"Був цирк": Melovin прокоментував свої заручини

20:56

Одиниці знають головний секрет пралки: одна прихована опція перевертає всеВідео

20:54

Справжній елемент культури: як правильно називати "килим" українськоюВідео

20:26

Такої кави ви точно не куштували: що додати, щоб смак став неперевершеним

20:04

Гігантська отруйна хмара: у РФ ймовірний запуск МБР закінчився катастрофоюВідео

19:29

Українців закликали бути вкрай обережними: у регіонах попереджають про шторм

19:25

Для водіїв в Україні готують маcштабну реформу: чи повернуть обов'язковий техогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти