Лорак із донькою підлещувалися до Кіркорова: жалюгідне відео

- З якої нагоди цього разу поступилася Лорак з донькою
- Як відреагував Філіп Кіркоров
Співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора разом зі своєю дорослою дочкою Софією, присіли перед "королем" російської естради і героєм голих вечірок — Філіпом Кіркоровим.
Таким чином мати і дочка намагалися максимально висловити свою повагу, вітаючи путініста з днем народження.
Відповідним відео зрадниця поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Зазначимо, напередодні путініст відзначив свій 59-й день народження.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Про особу: Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров — радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
