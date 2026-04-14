Кіркоров став батьком утретє: що дізналися пропагандисти

Кіркорова підозрюють у тому, що він є батьком багатьох дітей.

Філіп Кіркоров, можливо, став багатодітним батьком

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, можливо, таємно став батьком утретє.

Як пишуть російські пропагандисти, в мережі активно обговорюють можливе поповнення в родині путініста. Через випадкове відео з розкішних апартаментів Кіркорова шанувальники припускають, що у артиста міг з'явитися малюк.

Філіп Кіркоров має двох дітей

Кілька днів тому відвідувач розкішної садиби путініста показував на відео "покої" зірки. І він записав дещо дивне: у деяких інтернет-користувачів склалося враження, ніби за кадром кричить маленька дитина.

"Конспірологи, терміновий збір. Кажуть, у Кіркорова народилася дитина. І все тому, що на відео в його будинку нібито потрапив дитячий крик. Чекаю на ваш вердикт", — пише пропагандистський телеграм-канал.

Кіркоров і його діти

Зазначимо, що Кіркоров — батько двох дітей, яких йому народила сурогатна мати. Він виховує дівчинку — Аллу-Вікторію та сина Мартіна. Діти Кіркорова виглядають замкнутими і не дуже щасливими. Зокрема, артист сам скаржився на поведінку доньки, а тепер уже й сина.

На одному з концертів підлітки, хоч і сиділи в перших рядах шоу, весь час концерту провели за телефонами.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про особу: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров — радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили цього звання через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

