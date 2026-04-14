Кіркоров став батьком утретє: що дізналися пропагандисти

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, можливо, таємно став батьком утретє.
Як пишуть російські пропагандисти, в мережі активно обговорюють можливе поповнення в родині путініста. Через випадкове відео з розкішних апартаментів Кіркорова шанувальники припускають, що у артиста міг з'явитися малюк.
Кілька днів тому відвідувач розкішної садиби путініста показував на відео "покої" зірки. І він записав дещо дивне: у деяких інтернет-користувачів склалося враження, ніби за кадром кричить маленька дитина.
"Конспірологи, терміновий збір. Кажуть, у Кіркорова народилася дитина. І все тому, що на відео в його будинку нібито потрапив дитячий крик. Чекаю на ваш вердикт", — пише пропагандистський телеграм-канал.
Кіркоров і його діти
Зазначимо, що Кіркоров — батько двох дітей, яких йому народила сурогатна мати. Він виховує дівчинку — Аллу-Вікторію та сина Мартіна. Діти Кіркорова виглядають замкнутими і не дуже щасливими. Зокрема, артист сам скаржився на поведінку доньки, а тепер уже й сина.
На одному з концертів підлітки, хоч і сиділи в перших рядах шоу, весь час концерту провели за телефонами.
Про особу: Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров — радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили цього звання через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
