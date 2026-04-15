Путініст Кіркоров прожив у шлюбі з Аллою Пугачовою 11 років.

Кіркоров знову заспівав для Пугачової

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, звернувся до співачки Алли Пугачової, яка потрапила в немилість у терористичній Росії.

Путініст назвав співачку, яка з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну не живе в РФ, великою жінкою, і висловив надію на зустріч з нею. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

"Величезна частина мого життя, яку пам'ятаю і якою пишаюся. Велика співачка, велика жінка. Вірю, що ще побачимося. З днем народження, Алла!" — написав 58-річний Кіркоров, супроводивши свій пост роликом з архівними спільними фото з Пугачовою.

Зазначимо, що Кіркоров став четвертим чоловіком Пугачової, з якою вони прожили у шлюбі 11 років.

Пізніше в інтерв'ю, яке Пугачова дала минулого року, вона охарактеризувала шлюб з Кіркоровим як вимушену допомогу другу, до якої вона вдалася на прохання його матері. Вона назвала це рішення "примітивним ходом", зобов'язавшись допомогти молодому артисту, але в підсумку стосунки тривали 11 років.

Про особу: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров — радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

