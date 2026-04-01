Немає сумнівів: височенний син Стоцької наздоганяє Кіркорова за схожістю

Коротко:
- Де помітили сина Стоцької
- У чому він схожий на Кіркорова
Російська співачка Анастасія Стоцька, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, знову показала своїх дітей і вкотре підтвердила, наскільки вони схожі на її давнього партнера по сцені та, за чутками, коханця, Філіпа Кіркорова.
На своїй сторінці в Telegram співачка опублікувала фото зі свого відпочинку на березі Балтійського моря. Туди співачка вирушила разом зі своїми дітьми. "Готель-бунгало у скандинавському стилі в піщаних дюнах на першій лінії від Балтійського моря — ніби частина самої природи. Незвичайне місце з видом на море за панорамним вікном, аскетизм в інтер'єрі з біокаміном. Те, що було мені так необхідно — зупинитися, перезавантажитися, побути в злитті з вічним і з тими, хто мені дорогий", — написала артистка.
Вона також показала фото зі своїм старшим сином, який дуже схожий на молодого Кіркорова. Не тільки зовні, але й високим зростом.
До речі, схожість з Кіркоровим шанувальники зірки приписують не тільки синові, а й дочці артистки.
Про особу: Анастасія Стоцька
Анастасія Стоцька — українська та російська співачка й актриса, лауреатка театральної премії "Золота маска" за роль Флоренс Вассі в мюзиклі "Шахи" (2022).
У окуповані українські міста співачка приїжджала у 2018 році разом з Олександром Буйновим, який гаряче підтримав кремлівську агресію щодо України, та Денисом Майдановим.
Артистка продовжує мовчати про війну в Україні, проте всіляко демонструє лояльність до кремлівського режиму.
