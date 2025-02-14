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Ще не відчувала такого болю: Кардаш'ян ошелешила виглядом спини після корсета

Олена Кюпелі
14 лютого 2025, 10:53
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Кім Кардаш'ян показала, що їй довелося терпіти під час заходу заради краси.
Кім Кардаш'ян
Кім Кардаш'ян показала свою спину / колаж: Главред, фото: instagram.com/kimkardashian

Коротко:

  • Кардаш'ян показала, що з її спиною зробив корсет
  • Як вона поставилася до цього болю

Голівудська світська діва Кім Кардаш'ян продемонструвала болючу сторону своїх неймовірних луків.

Як пише The Daily Mail, підготовка 44-річної зірки реаліті-шоу до заходу Met Gala була продемонстрована в другому епізоді шостого сезону "Сімейки Кардаш'ян".

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Тема балу Met Gala 2024 року - "Сад часу", натхненна історією Дж. Г. Балларда, а Кім з'явилася в унікальній металевій сукні від Джона Гальяно, директора моди Maison Margiela.

Той самий корсет
Той самий корсет / Фото The Daily Mail

Унікальне вбрання також зажадало від Кім надіти неймовірно тугий корсет, що, як вона зізналася, було неймовірно болісно. У цьому її шанувальники переконалися самі, коли вона продемонструвала всі сліди на спині після зняття корсета.

Коли вечір підійшов до кінця, Кім повернулася в готель, де вона зустріла свого давнього перукаря Кріса Степлтона і сказала йому: "Я ніколи раніше не відчувала такого болю".

Кім Кардаш'ян та її спина
Кім Кардаш'ян та її спина / Фото The Daily Mail

"Мені довелося сидіти у двох різних точках", - сказала Кім, зізнавшись, що збиралася двічі втекти з вечері.

Після того, як Кім зняла корсет, її спина була яскраво-червоною, з дірками і нитками від корсета, що врізалися в її спину.

Коли продюсер запитав її, чи вартий був того біль, Кім чесно відповіла: "Абсолютно. Так. Я така. Якщо ти маєш гарний вигляд, все це того варте".

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Нагадаємо, раніше Кардаш'ян потрапила в скандал. Зокрема, вона отримала негативну реакцію за те, що виставила "брудну" сумку Hermès Birkin на сімейному сайті перепродажу під назвою Kardashian Kloset.

Раніше також стало відомо про те, що вже майже 20 років світська левиця і бізнесвумен Кім Кардаш'ян страждає на невиліковне аутоімунне захворювання- псоріаз. Над кланом знаменитостей часто жартують через любов до фотошопу, але свою хворобу Кім показує без прикрас.

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