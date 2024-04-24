Кардаш'ян вимагає, щоб помічники виконали це дивне завдання, перш ніж подавати каву

Кім Кардаш'ян не переносить один дуже звичайний звук і вимагає допомоги від інших.

https://glavred.net/stars/kardashyan-trebuet-chtoby-pomoshchniki-vypolnili-eto-strannoe-zadanie-prezhde-chem-podavat-kofe-10560224.html Посилання скопійоване

Кім Кардаш'ян ненавидить один звук/ колаж: Главред, фото: instagram.com/kimkardashian

Світська левиця і бізнесвумен Кім Кардаш'ян поділилася дивною звичкою, яку для неї виконують її асистенти.

Зокрема, за інформацією Page Six, Кардаш'ян вимагає, щоб з її картонного стаканчика знімали картонне кільце, яке захищає руки від гарячого напою.

За інформацією видання, вона навіть не може подумати про те, щоб доторкнутися до стаканчика, поки захисне кільце буде на ньому.

відео дня

"Я ненавиджу це відчуття, як і звук", - сказала Кардаш'ян у програмі "Jimmy Kimmel Live!", додавши, що "з ким би вона не була", вона зніме картонну каблучку, поки вона не дивиться.

"Звук картону, що рухається по стаканчику, для мене як цвяхи по класній дошці", - каже вона.

Хто така Кім Кардаш'ян Кім Кардаш'ян - американська зірка реаліті-шоу, актриса, підприємець. Світової популярності набула після виходу популярного реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян", пише Вікіпедія.

Однак на різноманітних світлинах папараці видно, як світська діва Кардаш'ян успішно тримає склянки Starbucks із картонними кільцями.

Новини шоу-бізнесу - в Україні та світі

Нагадаємо, раніше Кардаш'ян потрапила в скандал. Зокрема, вона отримала негативну реакцію за те, що виставила "брудну" сумку Hermès Birkin на сімейному сайті перепродажу під назвою Kardashian Kloset.

Раніше також стало відомо про те, що вже майже 20 років світська левиця і бізнесвумен Кім Кардаш'ян страждає на невиліковне аутоімунне захворювання- псоріаз. Над кланом знаменитостей часто жартують через любов до фотошопу, але свою хворобу Кім показує без прикрас.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред