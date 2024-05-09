Схудла на 30 кг, прибравши цей продукт: як втрачала вагу Кардаш'ян після пологів

Хлої Кардаш'ян тепер важить лише 55 кілограмів і налагодила стосунки з їжею.

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Хлої Кардаш'ян виконала велику роботу над собою / Колаж Главред, фото Instagram/khloekardashian

Американська селебріті Хлоя Кардаш'ян розповіла, як вона схудла на 36 кілограмів після народження доньки Тру у 2018 році.

Як пише Page Six, зірка популярного шоу "Кардаш'яни" пояснила, що зміни у способі життя та дієті, які вона дізналася перед тим, як завагітніти, допомогли їй скинути зайві кілограми, оскільки після пологів вона важила понад 90 кілограмів.

"Я відмовилася від усіх газованих напоїв", - сказала вона у вівторок у випуску подкасту "She MD". За її словами, напередодні вагітності вона багато тренувалася, і коли на вагах побачила цифру 92, то подумала: "як я зможу схуднути знову".

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"Мені знадобилося так багато років, щоб зробити це вперше, але оскільки в моєму наборі були всі інструменти, я знала, що робити, і насправді я втратила вагу після вагітності набагато швидше, ніж будь-коли, - сказала вона. "Я так пишалася собою, що зробила це двічі", - каже вона.

Кардаш'ян зараз важить 55 кілограмів.

Хто така Кім Кардаш'ян Кім Кардаш'ян - американська зірка реаліті-шоу, актриса, підприємець. Світової популярності набула після виходу популярного реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян", пише Вікіпедія.

Кардаш'ян зізналася, що дієта і втрата ваги ніколи не давалися їй легко, оскільки вона "більшу частину свого життя страждала надмірною вагою".

Протягом багатьох років вона застрягла в токсичному циклі "емоційного їдця", часто переїдаючи нездорову їжу, а потім плачучи через свій вибір.

"Мені було сумно, тому мені знову необхідно було морозиво. Це був божевільний повторюваний цикл", - сказала вона.

Крім зміни дієти, Кардаш'ян також тренувалася 5 разів на тиждень і виконувала силові тренування.

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Нагадаємо, раніше Кардаш'ян потрапила в скандал. Зокрема, вона отримала негативну реакцію за те, що виставила "брудну" сумку Hermès Birkin на сімейному сайті перепродажу під назвою Kardashian Kloset.

Раніше також стало відомо про те, що вже майже 20 років світська левиця і бізнесвумен Кім Кардаш'ян страждає на невиліковне аутоімунне захворювання- псоріаз. Над кланом знаменитостей часто жартують через любов до фотошопу, але свою хворобу Кім показує без прикрас.

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