Нові цілі: в ISW назвали 5 областей України, які хоче окупувати РФ

Ключові тези:

Країна-агресор Росія продовжує демонструвати широкі територіальні амбіції щодо України, які виходять далеко за межі чотирьох вже незаконно анексованих областей. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Кремль має намір анексувати щонайменше ще п’ять українських областей, зокрема Дніпропетровську, Сумську, Харківську, Одеську, Миколаївську.

За словами аналітиків, публічні заяви російських посадовців продовжують демонструвати, що Росія має ширші територіальні цілі в Україні, окрім чотирьох областей, які РФ незаконно оголосила анексованими.

В ISW додали, що одним із ключових свідчень таких амбіцій стала заява очільника комітету Держдуми РФ з питань оборони Андрія Картаполова.

Так, 31 травня він публічно заявив, що Україна ризикує втратити великі обласні центри, якщо не погодиться на "мирне врегулювання". Йшлося про Запоріжжя, Дніпро, Суми, Харків, Одесу та Миколаїв.

"Заяви Картаполова демонструють, що Росія продовжує розраховувати на затяжну війну, в межах якої поступове просування на полі бою може згодом трансформуватися у політичні досягнення. Володимир Путін і надалі діє в "теорії повзучої перемоги", яка передбачає окупацію українських територій малими кроками, без різких проривів, але з поступовим зміщенням лінії фронту", - підсумували аналітики.

Як повідомляв Главред, директор Інституту Кеннана при Центрі Вільсона у Вашингтоні Майкл Кіммейдж вважає, що російська армія опинилася у складній ситуації через дві причини – неможливість просування і сильний дух українських захисників.

Михайло Подоляк зазначив, що впровадження жорсткіших санкцій може серйозно обмежити здатність Росії фінансувати війну. Зараз основні витрати РФ спрямовані на боєприпаси, ракети, дрони та набір нових військових.

Водночас, президент України Володимир Зеленський сподівається, що 2026 року війна вже закінчиться.

Читайте також:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.