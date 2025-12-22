Дочку принца Вільяма готують до передачі титулу - деталі

Принцеса Шарлотта проходить серйозне навчання.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон із принцесою Шарлоттою / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Який титул отримає принцеса Шарлотта

Хто з королівських родичів її навчає

У британській монархії підходить час зміни поколінь - діти принца Вільяма готуються переймати головні ролі в королівській родині. Як повідомляє RadarOnline, принцесу Шарлотту вже готують до її майбутнього.

Дочка принца Вільяма після сходження батька на престол отримає титул королівської принцеси, який зараз належить сестрі короля Чарльза III - принцесі Анні. Після її смерті саме Шарлотта візьме на себе ношу підтримки брата на його шляху до трону, і її королівська родичка вже почала готувати дівчинку до цієї важливої місії.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон із сім'єю / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Як повідомляють інсайдери, маленьку принцесу вже навчають правилам поведінки на публіці, вмінню стежити за своїм зовнішнім виглядом, вгадувати реакції оточуючих і застосовувати "м'яку силу". На думку наближених до королівської сім'ї, кермо виховання Шарлотти від Кейт Міддлтон переймає принцеса Анна - саме її багаторічний досвід стане неоціненним для дівчинки.

Крім того, не варто виключати і підготовку Шарлотти як можливої спадкоємиці престолу, адже вона третя в черзі після батька і старшого брата.

Кейт Міддлтон і принцеса Шарлотта / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"Досвід Анни як королівської принцеси незамінний. Шарлотта отримує навчання від найкращих. Однак це в основному уроки з підготовки до престолонаслідування про всяк випадок", - повідомляють інсайдери.

Про персону: принц Вільям Принц Уельський - старший син короля Великої Британії Карла III і його першої дружини - Діани, принцеси Уельської, спадкоємець британського престолу з 8 вересня 2022 року.

