Принц Вільям порушив важливе королівське правило заради Кейт Міддлтон - деталі

Королівська пара здивувала всіх на державному заході.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон показали близькість на публіці / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Ви дізнаєтеся:

Принц і принцеса Уельські зустріли президента і першу леді Німеччини

Чим здивували публіку Вільям і Кейт

Принц Вільям порушив важливе королівське правило під час візиту президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра та його дружини Ельке Бюденбендер до Великої Британії. Спадкоємець корони вирішив продемонструвати свою прихильність до Кейт Міддлтон, повідомляє Harper's Bazaar.

За правилами королівського протоколу, королівські пари не повинні демонструвати близькість на публіці, наприклад, суворо заборонено цілуватися і триматися за руки. Але принц Уельський знайшов спосіб показувати свою любов і підтримку дружині, яка нещодавно вийшла в ремісію після раку. Під час зустрічі високих гостей Вільям ніжно притримав принцесу за талію, чим викликав захват у шанувальників пари.

Кейт Міддлтон у ремісії раку / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Також Кейт Міддлтон здивувала громадськість своїм розкішним вбранням під час міжнародного візиту. Для першої появи вона обрала блакитну сукню-пальто з високими замшевими чобітьми темно-синього кольору та маленьким капелюшком у тон. Але головним акцентом стали прикраси - сережки принцеси Діани і брошка принца Уельського.

Кейт Міддлтон - образ під час державного візиту / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Справжній фурор принцеса викликала на державному банкеті на честь візиту президента Німеччини. Кейт з'явилася в ніжно-блакитній сукні, всипаній паєтками, уклала волосся м'якими кучерями і доповнила образ тіарою королеви Вікторії.

Кейт Міддлтон у тіарі королеви Вікторії / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Про персону: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

