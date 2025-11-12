Дочка покійної Заворотнюк стала її точною копією

Коротко:
- Якими фото ошелешила Анна
- На кого вона схожа
Дочка покійної Анастасії Заворотнюк, блогерка Анна Заворотнюк показала фото в зимовому образі, генеровані штучним інтелектом. Якраз зараз у соціальних мережах поширився тренд на такі "фотосесії".
На своїй сторінці в Instagram, на показала результати віртуальної роботи і підкорила схожістю зі своєю покійною матір'ю-актрисою.
Хвороба Анастасії Заворотнюк:
Російська акторка Анастасія Заворотнюк померла від онкології минулого року. Їй діагностували хворобу за 5 років до смерті. Вона боролася з хворобою різними способами, зокрема експериментальними. Але перемогти захворювання не змогла.
Її фото не просочилися в мережу, а рідні ретельно оберігали стан акторки і практично не ділилися новинами про її хворобу. На похороні акторки було заборонено вести відеозйомку, і попри те, що акторку ховали у відкритій труні, побачити, як змінилася акторка, так і не вдалося.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред розповідав, що дочка покійної Анастасії Заворотнюк, блогерка Анна Заворотнюк вперше розкрила таємницю появи її дитини. У квітні 2025 року вона народила сина Марселя.
Раніше також стало відомо про те, що молодша дочка фігуриста Петра Чернишова і покійної Анастасії Заворотнюк Міла відсвяткувала свій 7-й день народження.
Вас також може зацікавити:
- "Був дикий біль": Анна Заворотнюк перенесла серйозну операцію
- Через рік після похорону: чоловік Заворотнюк ошелешив своїм зовнішнім виглядом
- Блондинка, не схожа на маму: молодша донька Заворотнюк відзначила день народження
Про персону: Анастасія Заворотнюк
Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред