Дочка покійної Заворотнюк стала її точною копією

Анна Заворотнюк стала очень похожа на свою покойную мать - Анастасию.

Дочка Заворотнюк здивувала новими фото / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Дочка покійної Анастасії Заворотнюк, блогерка Анна Заворотнюк показала фото в зимовому образі, генеровані штучним інтелектом. Якраз зараз у соціальних мережах поширився тренд на такі "фотосесії".

На своїй сторінці в Instagram, на показала результати віртуальної роботи і підкорила схожістю зі своєю покійною матір'ю-актрисою.

Анна Заворотнюк дуже схожа на свою матір / Фото Instagram/https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/?hl=ru

Анастасія Заворотнюк померла від онкології / Фото РосЗМІ

Хвороба Анастасії Заворотнюк:

Російська акторка Анастасія Заворотнюк померла від онкології минулого року. Їй діагностували хворобу за 5 років до смерті. Вона боролася з хворобою різними способами, зокрема експериментальними. Але перемогти захворювання не змогла.

Її фото не просочилися в мережу, а рідні ретельно оберігали стан акторки і практично не ділилися новинами про її хворобу. На похороні акторки було заборонено вести відеозйомку, і попри те, що акторку ховали у відкритій труні, побачити, як змінилася акторка, так і не вдалося.

Раніше Главред розповідав, що дочка покійної Анастасії Заворотнюк, блогерка Анна Заворотнюк вперше розкрила таємницю появи її дитини. У квітні 2025 року вона народила сина Марселя.

Раніше також стало відомо про те, що молодша дочка фігуриста Петра Чернишова і покійної Анастасії Заворотнюк Міла відсвяткувала свій 7-й день народження.

Про персону: Анастасія Заворотнюк Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

