"Був дикий біль": Анна Заворотнюк перенесла серйозну операцію

Діагноз налякав доньку Анастасії Заворотнюк.

Анна Заворотнюк народила - донька Анастасії Заворотнюк розкрила, як з'явився на світ її син / колаж: Главред, фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Який діагноз поставили Анні Заворотнюк

Як це вплинуло на неї та її первістка

Донька покійної Анастасії Заворотнюк, блогерка Анна Заворотнюк вперше розкрила таємницю появи її дитини. У квітні 2025 року вона народила сина Марселя.

Лише зараз у соціальних мережах Заворотнюк-молодша зізналася, що діагноз, який їй поставили на ранніх термінах вагітності, став на заваді природним пологам - у неї було передлежання плаценти.

"Уже на п'ятому-шостому місяці я розуміла, що природні пологи в моєму випадку неможливі і на мене чекає кесарів розтин. І ось чесно, до вагітності я ніколи особливо не замислювалася, наскільки це серйозно. Іноді навіть чула фрази: "Кесарів - це легко, сама не народжувала". Тепер я точно знаю, таке можуть говорити тільки ті, хто через це не проходив", - каже Анна.

Вона також зазначила, що боялася операції, але відновлення після неї стало для молодої мами кошмаром. "Найважчим випробуванням виявилися перші кроки після операції. .... Це був дикий біль. ... Перші три дні були пекельними, боляче вставати, ворушитися, навіть дихати на повні груди", - згадує блогерка.

Анна Заворотнюк народила - донька Анастасії Заворотнюк розкрила, як з'явився на світ її син / instagram.com/anna_zavorotnyuk

Про персону: Анастасія Заворотнюк Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська акторка театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна. Померла 2024 року після боротьби з важким онкологічним захворюванням.

