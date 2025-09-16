Рус
"Був дикий біль": Анна Заворотнюк перенесла серйозну операцію

Анна Підгорна
16 вересня 2025, 01:30
Діагноз налякав доньку Анастасії Заворотнюк.
Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк народила - донька Анастасії Заворотнюк розкрила, як з'явився на світ її син / колаж: Главред, фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Донька покійної Анастасії Заворотнюк, блогерка Анна Заворотнюк вперше розкрила таємницю появи її дитини. У квітні 2025 року вона народила сина Марселя.

Лише зараз у соціальних мережах Заворотнюк-молодша зізналася, що діагноз, який їй поставили на ранніх термінах вагітності, став на заваді природним пологам - у неї було передлежання плаценти.

відео дня

"Уже на п'ятому-шостому місяці я розуміла, що природні пологи в моєму випадку неможливі і на мене чекає кесарів розтин. І ось чесно, до вагітності я ніколи особливо не замислювалася, наскільки це серйозно. Іноді навіть чула фрази: "Кесарів - це легко, сама не народжувала". Тепер я точно знаю, таке можуть говорити тільки ті, хто через це не проходив", - каже Анна.

Вона також зазначила, що боялася операції, але відновлення після неї стало для молодої мами кошмаром. "Найважчим випробуванням виявилися перші кроки після операції. .... Це був дикий біль. ... Перші три дні були пекельними, боляче вставати, ворушитися, навіть дихати на повні груди", - згадує блогерка.

Анна Заворотнюк із сином
Анна Заворотнюк народила - донька Анастасії Заворотнюк розкрила, як з'явився на світ її син / instagram.com/anna_zavorotnyuk

Про персону: Анастасія Заворотнюк

Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська акторка театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

Померла 2024 року після боротьби з важким онкологічним захворюванням.

шоу-бізнес Ганна Заворотнюк новини шоу бізнесу
За ігнорування – штраф: водіїв попередили про новий важливий знак на дорогах

15:31

"Буде там, де хоче": політв’язень Лукашенка після звільнення повернувся до в’язниці

15:27

Війська відпрацювали бойові дії недалеко від польського кордону: що робила Росія

