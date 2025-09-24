Через рік після похорону: чоловік Заворотнюк ошелешив своїм зовнішнім виглядом

Петро Чернишов став виглядати зовсім по-іншому, завдяки своїй подрузі-путіністці Тетяні Навці.

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов прожили в шлюбі кілька років/ колаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Коротко:

Як зараз виглядає Петро Чернишов

Що повертає його до життя

Фігуристка Тетяна Навка, яка є дружиною прессекретаря президента країни-окупанта Дмитра Пєскова, і належить "до кремлівської еліти", опублікувала фото колишнього чоловіка померлої російської актриси Анастасії Заворотнюк.

Як пишуть російські пропагандисти, Навка показала Чернишова, який був на відкритті її нового проекту - театральної студії. Стало відомо, що фігурист і чоловік Заворотнюк буде одним із викладачів студії.

Тим часом, РосЗМІ здивувалися зовнішньому вигляду Чернишова. Виявилося, що він уже оговтався після смерті Заворотнюк і має набагато кращий вигляд, ніж рік тому.

Путр Чернишов помітно змінився / Фото 7Дней

Стосунки Петра Чернишова і Тетяни Навки

Дружина путінського рупора Пєскова Тетяна Навка постійно крутиться навколо колишнього чоловіка покійної актриси Заворотнюк. Вона всіляко ангажує його у свої льодові шоу, а ось тепер Чернишов - учасник її нового театрального проекту. Буде він пов'язаний із льодом чи ні - невідомо, проте Чернишов уже там.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

Раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.

Про персону: Анастасія Заворотнюк Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

