Дочка покійної російської акторки Міла відзначила свій сьомий день народження.

Дочка Анастасії Заворотнюк і Петра Чернишова - іменинниця / Колаж Главред, скріншот, Instagram/a_zavorotnyuk

Коротко:

Який вигляд має донька Заворотнюк і Чернишова

Скільки їй виповнилося років

Молодша дочка фігуриста Петра Чернишова і покійної Анастасії Заворотнюк Міла відсвяткувала свій 7-й день народження.

Відповідним фото поділилася її старша сестра по матері Анна Заворотнюк. На своїй сторінці в Instagram, на виклала відео, як дівчинці влаштували вечірку з казковими героями, аніматорами і тортом.

"Як приємно бачити, як ти ростеш. Нехай у твоєму світі завжди буде місце для сміху і щастя", - написала старша дочка покійної актриси.

Який вигляд має донька Чернишова та Заворотнюк / Фото скріншот Instagram/anna_zavorotnyuk

До слова, дівчинка зовсім не схожа на свою зіркову маму. Швидше, дівчинка стає копією свого батька-фігуриста.

Який вигляд має донька Чернишова і Заворотнюк / Фото скріншот Instagram/anna_zavorotnyuk

Анастасія Заворотнюк померла 29 травня 2024 року, їй було 53. Актриса пішла після довгої боротьби з раком мозку.

Про персону: Анастасія Заворотнюк Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

