Блондинка, не схожа на маму: молодша дочка Заворотнюк відзначила день народження

Олена Кюпелі
22 жовтня 2025, 20:44
48
Дочка покійної російської акторки Міла відзначила свій сьомий день народження.
Дочка Анастасії Заворотнюк і Петра Чернишова
Дочка Анастасії Заворотнюк і Петра Чернишова - іменинниця / Колаж Главред, скріншот, Instagram/a_zavorotnyuk

Коротко:

  • Який вигляд має донька Заворотнюк і Чернишова
  • Скільки їй виповнилося років

Молодша дочка фігуриста Петра Чернишова і покійної Анастасії Заворотнюк Міла відсвяткувала свій 7-й день народження.

Відповідним фото поділилася її старша сестра по матері Анна Заворотнюк. На своїй сторінці в Instagram, на виклала відео, як дівчинці влаштували вечірку з казковими героями, аніматорами і тортом.

відео дня

"Як приємно бачити, як ти ростеш. Нехай у твоєму світі завжди буде місце для сміху і щастя", - написала старша дочка покійної актриси.

Який вигляд має донька Чернишова і Заворотнюк
Який вигляд має донька Чернишова та Заворотнюк / Фото скріншот Instagram/anna_zavorotnyuk
Який вигляд має донька Чернишова і Заворотнюк
Який вигляд має донька Чернишова та Заворотнюк / Фото скріншот Instagram/anna_zavorotnyuk

До слова, дівчинка зовсім не схожа на свою зіркову маму. Швидше, дівчинка стає копією свого батька-фігуриста.

Який вигляд має донька Чернишова і Заворотнюк
Який вигляд має донька Чернишова і Заворотнюк / Фото скріншот Instagram/anna_zavorotnyuk

Анастасія Заворотнюк померла 29 травня 2024 року, їй було 53. Актриса пішла після довгої боротьби з раком мозку.

Нагадаємо, Главред писав про те, що 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

Раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.

Про персону: Анастасія Заворотнюк

Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

