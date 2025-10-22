Блондинка, не схожа на маму: молодша дочка Заворотнюк відзначила день народження

Коротко:
- Який вигляд має донька Заворотнюк і Чернишова
- Скільки їй виповнилося років
Молодша дочка фігуриста Петра Чернишова і покійної Анастасії Заворотнюк Міла відсвяткувала свій 7-й день народження.
Відповідним фото поділилася її старша сестра по матері Анна Заворотнюк. На своїй сторінці в Instagram, на виклала відео, як дівчинці влаштували вечірку з казковими героями, аніматорами і тортом.
"Як приємно бачити, як ти ростеш. Нехай у твоєму світі завжди буде місце для сміху і щастя", - написала старша дочка покійної актриси.
До слова, дівчинка зовсім не схожа на свою зіркову маму. Швидше, дівчинка стає копією свого батька-фігуриста.
Анастасія Заворотнюк померла 29 травня 2024 року, їй було 53. Актриса пішла після довгої боротьби з раком мозку.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Нагадаємо, Главред писав про те, що 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.
Раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.
Вас також може зацікавити:
- Чоловік Заворотнюк зважився на відчайдушний крок після смерті актриси
- "Був дикий біль": Анна Заворотнюк перенесла серйозну операцію
- Через рік після похорону: чоловік Заворотнюк ошелешив своїм зовнішнім виглядом
Про персону: Анастасія Заворотнюк
Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред