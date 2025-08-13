Дочка Заворотнюк уперше показала свого сина

Анна Заворотнюк уперше показала свого маленького сина Марселя.

Дочка Заворотнюк із сином / Колаж Главред, фото Instagram/anna_zavorotnyuk

Дочка російської акторки Анастасії Заворотнюк, яка померла від раку, Анна Заворотнюк показала свою дитину.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. Серію фото з малюком вона підписала так: "Slow weekend в обнімку з найріднішими".

Вона також показала свого сина Марселя. Знаменитість поки не викладала обличчя хлопчика повністю, але показала його нижню частину обличчя. Хлопчик був одягнений у стильну футболку та шорти.

Донька Заворотнюк показала сина / Фото Instagram/ anna_zavorotnyuk

Донька Заворотнюк показала сина / Фото Instagram/ anna_zavorotnyuk

Донька Заворотнюк показала сина / Фото Instagram/ anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк та її перша дитина

Дочка Анастасії Заворотнюк дізналася про вагітність практично одразу після смерті її матері - російської актриси. Вона довго приховувала свій стан і виклала фото в соціальні мережі, коли вже було видно животик.

Анна Заворотнюк народила / Фото Instagram/anna_zavorotnyuk

Разом із чоловіком вони провели секретну гендер-паті та не повідомляли стать дитини до самого її народження. Знаменитість говорила тоді, що вона відчувала, що буде саме хлопчик і просто не хотіла афішувати стать малюка.

Нагадаємо, раніше Главред повідомив про те, що 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

Також з'ясувалося, що Заворотнюк повністю позбавила третього чоловіка і батька її третьої дитини, фігуриста Петра Чернишова, спадщини. Заповіт нібито було складено і підписано задовго до смерті актриси.

Про персону: Анастасія Заворотнюк Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна. Померла 2024 року після боротьби з важким онкологічним захворюванням.

