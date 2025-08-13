Дочка Заворотнюк уперше показала свого сина

Коротко:
Дочка російської акторки Анастасії Заворотнюк, яка померла від раку, Анна Заворотнюк показала свою дитину.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. Серію фото з малюком вона підписала так: "Slow weekend в обнімку з найріднішими".
Вона також показала свого сина Марселя. Знаменитість поки не викладала обличчя хлопчика повністю, але показала його нижню частину обличчя. Хлопчик був одягнений у стильну футболку та шорти.
Анна Заворотнюк та її перша дитина
Дочка Анастасії Заворотнюк дізналася про вагітність практично одразу після смерті її матері - російської актриси. Вона довго приховувала свій стан і виклала фото в соціальні мережі, коли вже було видно животик.
Разом із чоловіком вони провели секретну гендер-паті та не повідомляли стать дитини до самого її народження. Знаменитість говорила тоді, що вона відчувала, що буде саме хлопчик і просто не хотіла афішувати стать малюка.
Нагадаємо, раніше Главред повідомив про те, що 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.
Також з'ясувалося, що Заворотнюк повністю позбавила третього чоловіка і батька її третьої дитини, фігуриста Петра Чернишова, спадщини. Заповіт нібито було складено і підписано задовго до смерті актриси.
Про персону: Анастасія Заворотнюк
Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.
Померла 2024 року після боротьби з важким онкологічним захворюванням.
